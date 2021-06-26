أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم مدافع ليستر سيتي ورفض طلب ميندي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 26 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 26 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 26 يونيو 2021:

أكدت تقارير صحفية، دخول مدافع ليستر سيتي على رادار ريال مدريد، تحسبًا لرحيل رافاييل فارن، مدافع الميرينجي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط المدافع الفرنسي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، وسط اهتمام ومتابعة من مانشستر يونايتد، الذي سيعمل للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع FiChajes، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ويسلي فوفانا، مدافع ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الخطف الخلفي تحسبًا لرحيل فاران المحتمل.

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في سباق للتعاقد مع داني أولمو مهاجم لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن أولمو مطلوب بقوة في ريال مدريد، ولكن الأزمة المالية للميرينجي قد تمنعه من التعاقد مع المهاجم الإسباني، وسط اهتمام ومتابعة من أتلتيكو مدريد بداني أولمو أيضًا.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، رفضت طلب فيرلاند ميندي، ظهير أيسر الفريق.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ميندي طلب زيادة في راتبه وتعديل عقده رفقة الميرينجي، وهذا ما رفضته إدارة ريال مدريد، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق بسبب فيروس كورونا.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، جدد الثقة في إيسكو لاعب الفريق، وتمسك به ورفض رحيله.

وارتبط إيسكو بالرحيل عن صفوف الميرينجي، بسبب تراجع مستواه تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان، وخروجه من حسابات الفريق الأساسية.

وبحسب موقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن المدرب الإيطالي جدد الثقة في إيسكو وتمسك به ورفض رحيله، وأكد لإدارة الميرينجي على أنه سيكون قادرًا على إظهار أفضل نسخة من اللاعب صاحب الـ 29 عامًا.