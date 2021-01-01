أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم لينجارد وصراع على ضم نجم لاتسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 13 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس ونجم دورتموند بديل مبابي في باريس

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن دخول ريال مدريد، مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتعاقد مع أحد نجوم لاتسيو الإيطالي.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، فإن ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية التي تريد تدعيم خط وسطها، بعد اقترابه من الرحيل عن فريقه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الثلاثة أندية، مستعدة لتقديم عرضًا للفريق الإيطالي للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، خلال الفترة المقبلة.

أشارت تقارير صحفية إلى وجود اهتمام ثلاثي، من ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى إنتر، بجيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى وست هام.

وانضم لينجار إلى وست هام، في الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة ونجح في خطف الأنظار إليه بعد مستواه المميز، الذي جعله هدفًا للعديد من الأندية وبينهم وست هام.

ووفقًا لشبكة ESPN فإن الثلاثي ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وإنتر أظهروا رغبة في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 28 عامًا.

شددت تقارير صحفية، على اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، وبحسب جوسيب بيدرول مقدم برنامج الشيرينجيتو، فإن مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

أعلن نادي ريال مدريد، بشكل رسمي صباح اليوم إصابة قائده سيرخيو راموس بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة التي خضع لها المدافع الإسباني.

ويغيب راموس عن صفوف ريال مدريد منذ مطلع الشهر الحالي بسبب الإصابة العضلية، لتصبح مشاركته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال صعود الميرينجي في محل شك بسبب الإصابة.

أعلن نادي ريال مدريد، في بيان رسمي فوز فلورنتينو بيريز، بمقعد رئيس مجلس إدارة الفريق، بالتزكية حتى صيف 2025.

ولم يتقدم أمام رئيس ريال مدريد، أي مرشح إلا إنريكي ريكيلمي، ولكنه أعلن انسحابه في وقت انسحابه ليحسم بيريز مقعد الرئيس بالتزكية.