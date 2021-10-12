أخبار ريال مدريد: "الملكي" يواصل الخطة الفرنسية.. وأسينسيو معروض للبيع

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يواصل العمل على جلب موهبة جديدة من الدوري الفرنسي إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى أورلين تشواميني لاعب موناكو، الذي يتألق بشكل واضح هذا الموسم سواء مع ناديه أو منتخب فرنسا.

صحيفة "abc" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر عرض لاعبه الشاب ماركو أسينسيو للبيع.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2023، وإدارة الملكي ترغب في بيع اللاعب بشكل سريع خلال الفترة المقبلة.

أسينسيو يجذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر الإيطالي مهتم للغاية بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل اقتراب نهاية عقده مع "النيراتزوري".

بروزوفيتش دخل الموسم الأخير في عقده مع إنتر، وهناك عدد من الأندية المهتمة بخدماته، على رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى برشلونة.

ريال مدريد حدد بروزوفيتش كأحد الأهداف التي يمكن أن يتحرك للتعاقد معها في الصيف القادم، في حالة انتهاء عقده مع إنتر..

صحيفة "ديفينسا سنترال" أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع فرانك كيسييه لاعب خط وسط ميلان الإيطالي.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد وضع عينيه على كيسييه لتدعيم خط الوسط، تمهيدًا للتحرك والتعاقد معه في يناير المقبل، أو ضمه بالمجان في نهاية الموسم الحالي.