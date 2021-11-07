أخبار ريال مدريد: "الملكي" يحمي فينيسيوس بطريقة برشلونة.. وتشيلسي يراقب يوفيتش

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية تؤكد أن تشيلسي الإنجليزي انضم إلى الأندية الراغبة في ضم لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

يوفيتش خرج بشكل شبه كامل من خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ويسعى النادي الملكي للتخلص منه في يناير المقبل.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني.

عقد كومان مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم القادم، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن.

وقد يضطر بايرن ميونخ لبيع الفرنسي الدولي في نهاية الموسم الحالي، خوفًا من فقدانه بالمجان في صيف 2023.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر حماية نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بنفس الطريقة التي أمن بها عقود نجميه أنسو فاتي وبيدري.

برشلونة، وعند تمديد عقد نجميه الشابين، وضع شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى مليار يورو.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ينوي القيام بالأمر نفسه عن تمديد عقد فينيسيوس جونيور، وهي العملية الجارية الآن بالفعل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية قد تساعد ريال مدريد في سعيه للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وتشير الصحيفة إلى أن أديداس قد تساعد ريال مدريد في قيمة صفقة التعاقد مع هالاند.