أخبار ريال مدريد: استعدادات لدعم الدفاع وصلاح مستمر مع ليفربول!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 15 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 15 فبراير 2021:

محمد صلاح مستمر مع ليفربول!

لقد تجاهل أسطورة ليفربول إيان راش الحديث عن محمد صلاح والاهتمام من قبل برشلونة وريال مدريد، ومع وجوده منذ ماضي طويل مع الريدز يتوقع بقاء الفرعون المصري في الوقت الحاضر.

قال راش "فرق مثل برشلونة وريال مدريد لها تاريخ كبير مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وربطه بأي من هذه الأندية يعني أنه لاعب مميز جدًا، لكن بالنسبة لي أعتقد محمد صلاح سيبقى في ليفربول ".

ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!

يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، عبر حسب ذا صن.

يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.

ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.

بيل يتسبب في خفض راتب راموس!

يطالب ريال مدريد سيرخيو راموس بخفض راتبه حتى يتمكن من الدفع لجاريث بيل، حسب تقارير AS.

يجري العملاق الإسباني محادثات لتجديد عقد قلب الدفاع قبل انتهائه في نهاية الموسم.

لكنهم لا يستطيعون تحمل راتبه الحالي ويأملون أن يوافق على التخفيض حتى يتمكنوا من دفع مبلغ 30 مليون يورو لبيل في العام المقبل.

ريال مدريد يراقب مدافع السيتي

ريال مدريد مهتم بمدافع مانشستر سيتي إيميريك لابورت.

وفقًا لـ ذا ستار، يراقب اللوس بلانكوس موقف المدافع وقد يتدخل لضم اللاعب إذا استمر كبديل في تشكيلة جوارديولا.

عكس المتوقع.. بيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس

زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا.

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحياة بدون المدرب الفائز بكأس العالم، رغم أنهم يأملون في تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم 2022.

صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، أن زيدان لا يزال المرشح الأول لخلافة ديشان.