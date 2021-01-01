أخبار ريال مدريد: أوديجارد على أعتاب آرسنال واحتمال عودة ريجيلون!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 25 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 يناير 2021:

لاعب ريال مدريد على أعتاب آرسنال

من المقرر أن ينهي مارتن أوديجارد انتقاله من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين.

طار لاعب الوسط المهاجم إلى إنجلترا مساء الأحد وسيسافر إلى لندن كولني صباح الإثنين للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإعارة.

ريال مدريد يفكر في استعادة ريجيلون

يدرس ريال مدريد عرض 45 مليون يورو لإعادة سيرخيو ريجيلون من توتنهام.

رحل الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا إلى توتنهام في سبتمبر الماضي لكن العمالقة الإسبان لديهم خيار إعادته في غضون عامين.

مزاعم سبورت أن مدريد تفكر في تفعيل هذا البند بعرض في الصيف.

هالاند المطلوب في ريال مدريد يريد البقاء مع دورتموند

يريد إرلينج هالاند البقاء في بوروسيا دورتموند حتى لو غاب العملاق الألماني عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، حسبما أفاد كيكر.

المهاجم النرويجي مرتبط بأندية رائدة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكنه لا يرغب في الانتقال مرة أخرى.

ريال مدريد ينفي الخلاف مع إنتر بشأن حكيمي

نفى ريال مدريد نبأً صادر عن كورييري ديلو سبورت زعم أن النادي يدرس إمكانية استعادة أشرف حكيمي من إنتر وسط خلاف بشأن الدفع.

في بيان نشره العملاق الإسباني دحضوا المزاعم بوجود مشكلة مع إنتر، قائلين: "فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها Corriere dello Sport حول التوترات المزعومة بين نادينا والإنتر، يريد ريال مدريد أن يذكر أن المعلومات المذكورة هي كاذبة بشكل قاطع.

"لم يشرع ريال مدريد في أي وقت في مطلب مزعوم بضمانات من إنتر، كما هو مذكور في المنشور، شروط انتقال اللاعب إلى الإنتر في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة والعادية بين أندية كرة القدم.

"وأكثر من ذلك في هذه الحالة مع إنتر، الذي حافظ معه ريال مدريد دائمًا ويحافظ على علاقات ممتازة كنادٍ وصديق تاريخي".

مدرب لايبزيج فخور بارتباطه بريال مدريد

قال مدرب لايبزيج، يوليان ناجيلسمان، إنه يشعر بالفخر من التقارير التي تربطه بريال مدريد.

يتعرض زين الدين زيدان لضغوط بعد تعرضه لصدمة في بطولة كوبا ديل ري (كأس الملك الإسباني)، وقد وُصف ناجيلسمان كبديل محتمل في العديد من التقارير.