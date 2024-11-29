أخبار دوري روشن اليوم | حقيقة العرض السعودي إلى نجم الأهلي المصري .. وغياب رسمي عن ربع نهائي كأس الملك

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024..

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قرر الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، رفع راية التحدي أمام الاتحاد، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب إيجو بالدمام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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أجرى النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، "محادثات" مع مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ من أجل حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.

كشف الأهلي المصري، عن حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول تلقي حارسه الشاب مصطفى شوبير عرضًا، من أحد أندية دوري روشن السعودي، للحصور على خدماته.

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فجّر مفسر الرؤى أبو إلياس العنزي، مفاجآت من العيار الثقيل؛ بعد تعاونه مع العديد من نجوم كرة القدم السعوديين وبعض الأندية المحلية، خلال السنوات الماضية.

الغياب الأول عن ربع نهائي كأس الملك

أكد الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، أن مهاجم فريق الفيحاء، رينزو لوبيز، سيكون أول اللاعبين الغائبين عن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة الشباب.

ونوه الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن لوبيز حصل على بطاقة حمراء في مباراة الفيحاء والعروبة، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، فيما يواجه عقوبة الإيقاف مباراتين من قِبل لجنة الانضباط، ما يعني غيابه عن لقاء الجولة 13 أمام ضمك، ولقاء ربع نهائي كأس الملك، أمام الشباب، والمقررة في 6 يناير المُقبل.

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...