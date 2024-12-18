أخبار دوري روشن اليوم | الزمالك يرفض عرض الفتح، والخليج يُوضح حقيقة عودة مهاجمه للأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024..

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الزمالك يرفض عرض الفتح لنجم وسطه

أفاد موقع يلا كورة المصري أن الزمالك رفض عرض الفتح السعودي لضم نجم وسطه محمد شحاتة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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الفتح الذي تعاقد مع جوزيه جوميز مؤخرًا، المدير الفني السابق للزمالك، قدم عرضًا بقيمة 2 مليون دولار لشراء شحاتة لكن الفريق المصري رفضه مباشرة لحاجته للاعب.

القادسية يهزم الغرافة وديًا

تفوق القادسية على الغرافة القطري في أولى مباريات الفريق الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في الدوحة بسبب توقف دوري روشن السعودي.

وتحقق الفوز السعودي بنتيجة 3-2 وقد سجل أهدافه كلًا من هيثم عسيري والمكسيكي جوليان كينونيس والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

المدرب ميشيل جونزاليس اعتمد على 17 لاعبًا خلال المباراة.

الخليج يُوضح حقيقة عودة محمد شريف للأهلي

أوضح نادي الفتح على لسان مديره، حسين الدبيس، حقيقة الإشاعات المتداولة في الإعلام المصري حول رغبة الأهلي المصري استعادة مهاجمه محمد شريف الذي انتقل قبل عامين للفريق السعودي.

الدبيس أكد خلال حديثه مع برنامج "الكورة مع فايق" أن العملاق القاهري لم يتقدم بطلب رسمي للحصول على شريف، مشيرًا إلى أن تجديد عقده من عدمه سيكون بعد تقييمه بشكل كامل من المدير الفني للفريق.

يُشار إلى أن عقد المهاجم المصري مع الخليج مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وقد أكد الدبيس أن اللاعب متواجد مع الفريق في معسكره الإعدادي المقام في قطر استعدادًا للنصف الثاني من الدوري السعودي.

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