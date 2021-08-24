باريس يدعو ريال مدريد للتفاوض حول مبابي.. وعرض إنجليزي غامض

باريس سان جيرمان يرغب في التفاوض مع ريال مدريد على صفقة مبابي.

مع تبقي أقل من أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، تزداد سخونة الأجواء في العاصمة الفرنسية، مع تزايد التقارير المتعلقة بقصة كيليان مبابي ومستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، ولذلك فالنادي الفرنسي مجبر على بيعه في الصيف الحالي، أو سيخاطر بخسارته مجانًا في نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده.

ويبدو أن خارطة الطريق التي وضعها ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي تسير في الاتجاه الصحيح، والتي اعتمدت على أمرين رئيسيين، الأول رفض اللاعب كل عروض التجديد من باريس سان جيرمان، والثاني انتظار لفتة من النادي الفرنسي للتفاوض.

ما هي خطوة باريس سان جيرمان القادمة مع مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان بالفعل قام بالتواصل مع ريال مدريد من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لحسم مستقبل مبابي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حافظ على الحذر الكامل في كل الأوقات، وتم الاهتمام بجميع التفاصيل، حيث لم يرغب في إغضاب إدارة باريس سان جيرمان، حتى لا يحدث أي توتر في الأجواء.

ما هي القيمة المقترحة لانتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

في الأشهر الأخيرة، كان ريال مدريد واضحًا في أن كل جهوده ستركز على التعاقد مع مبابي، وكان واضحًا أنه لا يوجد أي خيار آخر في سوق الانتقالات، ولهذا السبب رفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام استقبال مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند عندما وصل إلى مدريد.

وبالإضافة على ذلك لم تدرس إدارة ريال مدريد كل المقترحات التي وصلت لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق.

ريال مدريد لم يضع حدًا أقصى للمبلغ الذي قد يدفعه للحصول على خدمات كيليان مبابي، حيث تعلم إدارة النادي الملكي أن توقيعه أمر استراتيجي، ولذلك سيحاولون التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

ورغم إدراك إدارة ريال مدريد أنه يتبقى عام واحد فقط في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، فإن هناك استعدادًا لجعله اللاعب الأغلى في تاريخ النادي، وصاحب العقد الأعلى في الفريق.

ما هو العرض الإنجليزي المقدم إلى مبابي؟

وكانت شبكة "rmc sport" الفرنسية قد أكدت قبل ساعات على أن مبابي قد رفض العرض الجديد من باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده مع النادي، والذي كان لمدة خمس سنوات مع خيار لعام إضافي، وكان سيجعله ثالث أعلى لاعب أجرًا في الفريق خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

الشبكة الفرنسية أكدت أن مبابي لم يعط أي أهمية لعرض التجديد الأخير، رغم الزيادة المذهلة في الراتب، لأن الفرنسي الدولي يرغب في أن يكون قائدًا لمشروع، ويعرف أنه في باريس سان جيرمان ورغم سعادته في الفريق إلا أن ذلك أصبح شبه مستحيل.

الشبكة الفرنسية أشارت إلى أنه حتى الآن، فإن ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، وأن هناك ناديًا إنجليزيًا لم تكشف عن اسمه، قد تقدم بالفعل بعرض رسمي، لكن بالطبع فإن رغبة مبابي هي الانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو".

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