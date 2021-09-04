أخبار برشلونة: هجوم شرس على كومان وتسريب عقد جريزمان القديم

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم السبت 4 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن مهاجمة لاعبي برشلونة الراحلين، لمدرب الفريق رونالد كومان، بسبب معاملته السيئة للاعبي الفريق، وقلة احترامه لهم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن أغلب اللاعبين الذين رحلوا من الفريق، مثل سواريز، بيانيتش، وإيمرسون وغيرهم اتهموا كومان بالمعاملة السيئة وقلة الاحترام لهم.

كشفت صحيفة سبورت، تفاصيل عقد أنطوان جريزمان مع برشلونة، بعد انضمامه للفريق الكتالوني في صيف 2019 من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عقد جريزمان كان لخمس سنوات يتقاضى خلالهم 95 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت تتعلق بتسجيل الأهداف والحصول على البطولات او الألقاب الفردية.

أفادت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يدرس تجديد عقد ثلاثي الفريق أنسو فاتي، بيدري، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة سيعمل على تجديد عقد ثلاثي الفريق والذي تعتبره الإدارة من أهم خطط المستقبل، قبل نهاية عقودهم في يونيو 2022.

أوضحت تقارير صحفية، تفاصيل اجتماع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، مع جوان لابورتا، رئيس النادي في الفترة الماضية، والذي تسبب في استمراره داخل جدران الفريق، بالرغم من الانباء التي ترددت حول رحيله في الانتقالات الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن أومتيتي اجتمع مع لابورتا، وأوضح له المدافع الفرنسي أن طاقم برشلونة الطبي هو من تسبب في زيادة إصابته، وأنه تعافى من الإصابة بعدما ذهب للعلاج على نفقته الخاصة، وانفجر في البكاء، وصدقه لابورتا، ومنحه فرصة أخرى.