أخبار برشلونة: ميلان يراقب مدافع الفريق وريال مدريد يهدد صفقة البلوجرانا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 13 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 13 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 13 فبراير 2021:

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة برشلونة!

كان صعود رونالد أروخو من فريق برشلونة ب إلى الفريق الأول أمرًا يستحق الثناء، لا يقتصر الأمر على تأمين حماية للدفاع ربما لأكثر من عقد، ولكنه يوفر أيضًا للنادي حلًا سهلًا دون إنفاق الملايين على مدافع جديد.

أروخو مدافع مثير بلا شك، وقارنه الكثير بأسطورة الدفاع كارليس بويول، ومثل بويول الذي كان لديه جيرارد بيكيه، يحتاج الأوروجواياني إلى مدافع جيد بجانبه من أجل الازدهار إلى الكمال، ووفقًا لـ AS، قد يكون هذا اللاعب هو كوندي من إشبيلية، والذي هو الآن على رادار برشلونة.

ولكن هنا يأتي دور الغريم ريال مدريد، الذي يراقب كوندي، البالغ من العمر 22 عامًا.

يسعى اللوس بلانكوس لضم كوندي مع تزايد احتمال رحيل القائد سيرجيو راموس، وأيضًا مع غموض مستقبل فاران.

ميلان يجدد اهتمامه بمدافع برشلونة

ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة إيمرسون عندما يعود من إعارته التي امتدت لموسم كامل مع ريال بيتيس، بحسب كالتشيوميركاتو.

كان الروسونيري يجرون محادثات بشأن صفقة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الماضي لكن اتفاقية الإعارة مع بيتيس كانت قائمة بالفعل.

نادي الدوري الإيطالي مستعد لإحياء تلك المحادثات في نهاية الموسم، على الرغم من أن الكثير يعتمد على ديوجو دالوت، الذي يقدم آداء متميز، ولفت إعجاب كبار الأندية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وقد يكون له مستقبل طويل الأمد في النادي.

برشلونة يتطلع لتعيين مدير كرة جديد!

يدرس برشلونة تعيين الجناح السابق مارك أوفرمارس مديرًا لكرة القدم في الصيف، وفقا لموندو ديبورتيفو.

ومن المقرر أن يترك الهولندي أياكس في نهاية الموسم، مع وجود آرسنال أيضًا كوجهة محتملة.

يعتمد أي نهج لبرشلونة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن أحد المتنافسين فيكتور فونت بالفعل أنه سيسعى لتعيين جوردي كرويف في منصب مدير كرة القدم.

كيف تسبب ميسي في أزمة للسيتي؟

يشعر كيفين دي بروين بالانزعاج من أن مانشستر سيتي قد عرض عليه عقدًا جديدًا بقيمة أقل من عقده الحالي، على الرغم من حقيقة أنه يبدو أن لديهم الأموال اللازمة لدفع أجور ليونيل ميسي المرتفعة، حسبما يدعي أتليتيك.

ومع ذلك، يواصل التقرير ذكر أن السيتي من المحتمل أن يخضع لمطالب دي بروين المالية من أجل الحفاظ على انسجام وكيان الفريق.

برشلونة يراقب خليفة نيمار!

حدد المخضرم ماني مكتشف المواهب في برشلونة، لاعب إشبيلية براين جيل كهدف رئيسي لناديه.

وقال ماني عبر كادينا سير "في الوقت الحالي هو أفضل لاعب شاب في إسبانيا، وأنا أقارنه بنيمار، راقب ما أقوله!".

جدير بالذكر أن ماني هو من جلب أنسو فاتي داخل جدران الكامب نو.