أخبار برشلونة: معاناة فاتي مع الإصابة، واقتراب مدافع لاتسيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 3 مايو 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 3 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 3 مايو 2021:

جوارديولا قد يخلص برشلونة من بيانيتش

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ بيب جوارديولا يرغب في التعاقد مع ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة لخلافة فيرناندينيو.

قائد مانشستر سيتي سوف يرحل بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده، ويرى المدرب الكتالوني أنّ بيانيتش سيكون الخليفة الأنسب.

جدير بالذكر أنّ البوسني لا يحصل على دقائق لعب مع المدرب رونالد كومان خلال الفترة الماضية.

جوتزه يحلم باللعب لصالح برشلونة

كشف ماريو جوتزه، لاعب أيندهوفن، أنّ حلمه هو اللعب بجوار ليونيل ميسي في برشلونة وأنه يمتلك احترامًا كبيرًا للأرجنتيني.

وأكد صاحب هدف التتويج بكأس العالم 2014 أنّه حاليًا سعيد في الدوري الهولندي ولكنّه قد يفكر في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية مستقبلًا

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مدافع لاتسيو على رادار برشلونة

بحسب ما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو"، فإنّ برشلونة يرغب في التعاقد مع لويز فيليبي، مدافع لاتسيو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصحيفة أكدت أنّ النادي التقى بالفعل مع ممثلي اللاعب خلال الأسبوع المقبل في محاولة للتعاقد معه في الصيف الجاري.

وفي حال تعقد موقف جلب صاحب الـ24 عامًا في الصيف المقبل، فقد ينتظر برشلونة حتى صيف 2022 والتعاقد معه بالمجان بعد انتهاء عقده مع لاتسيو.

هل يلمح ديمبيلي برغبته الرحيل إلى تشيلسي؟

تحدث عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، عن فترته في بوروسيا دورتموند تحت قيادة المدرب توماس توخيل، مؤكدًا أنّها كانت أفضل فترات مسيرته.

اللاعب الفرنسي أشاد كثيرًا بتوخيل الذي يتولى تدريب تشيلسي الإنجليزي، وقد يكون ذلك مؤشرًا لموافقته اللعب لصالح الفريق اللندني.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أن ديمبيلي لا يرغب في التمديد مع برشلونة في ظل صعوبة الحصول على الراتب المطلوب.

معاناة فاتي مع الإصابة مستمرة

أظهرت تقارير صحفية أنّ أنسو فاتي، لاعب برشلونة، قام بعملية جراحية في مارس الماضي بهدف التعافي والعودة إلى الملاعب مع انطلاق الموسم المقبل.

موهبة برشلونة كان يرغب في المشاركة في أمم أوروبا في الصيف المقبل لكن يبدو أنّه لن يلحق بها، مما دفعه إلى القيام بعملية جراحية بهدف العودة مع بداية موسم 2021-2022.

وكان فاتي قد تعرض للإصابة في نوفمبر الماضي وعانى كثيرًا في رحلته للتعافي.