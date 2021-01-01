الكشف عن راتب دافيد ألابا في ريال مدريد!
كشفت تقارير صحفية اليوم عن راتب النجم دافيد ألابا نجم مدافع بايرن ميونخ الألماني الجاري في صفوف ريال مدريد حال تمت الصفقة بين اللاعب والنادي الإسباني.
جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت"، والذي أكد أن اللاعب اتفق مع ريال مدريد على راتبه وكافة تفاصيل عقده هناك.
وأوضح الصحفي أن راتب اللاعب النمساوي في ريال مدريد سيكون نفس راتب قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي لم يجدد تعاقده بعد.
" المفاوضات مع دوناروما متوقفة حتى الصيف!"
أعلن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، إيقاف التفاوض مع الحارس جيانلويجي دوناروما بشأن التجديد حتى نهاية الموسم.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الضغوطات الضخمة التي يتعرض لها دوناروما والتي قد تبعده عن المشاركة أمام يوفنتوس الأسبوع المقبل.التفاصيل
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عودة الصراع الإيطالي على ميليك
"كالتشيو ميركاتو" قالت إن كلاً من يوفنتوس وروما سيعيدان إحياء الاهتمام بضم أركاديوش ميليك في الصيف القادم.
اللاعب انضم في يناير الماضي إلى صفوف مارسيليا، وسط تقارير تشير إلى بند يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ محدد في الصيف المقبل.
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ميلان جاد بخصوص دي بول
أوضحت "لاجازيتا" أن ميلان سينافس جاره إنتر وأندية أخرى مهتمة بخدمات الدولي الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي.
قائد الفريق الأسود والأبيض يقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو ولكن ميلان سيعرض عدة لاعبين على أودينيزي لتخفيض قيمة الصفقة، منهم ينس بيتر هاوجي.
صراع على بيسوما
"ستار" قالت إن متوسط ميدان برايتون يفيس بيسوما سيكون محط صراع لندني في سوق الانتقالات المقبلة.
اللاعب الذي يقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو محط اهتمام توتنهام وآرسنال الذان سيتحركان لضمه الصيف المقبل.
إيفرتون يريد أجويرو
بحسب "ديلي ستار"، فنادي إيفرتون هو آخر الأندية المهتمة بخدمات مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.
النجم الأرجنتيني تم ربطه بالرحيل إلى صفوف يوفنتوس وبرشلونة بعد الإعلان عن عدم تمديد عقده رسمياً من قبل سيتي قبل أسابيع.