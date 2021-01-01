أخبار برشلونة: مراقبة مدافع باريس سان جيرمان ورقم قياسي جديد يحطمه ميسي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 21 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 21 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 21 فبراير 2021:

رقم قياسي جديد يحطمه ميسي!

أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة في الليجا برصيد 506 متخطيًا رقم تشافي البالغ 505.

506 – Lionel Messi has become the @FCBarcelona player with the most LaLiga appearances (506) surpassing Xavi Hernández (505). Historic. pic.twitter.com/tqQVb0b4Cj

برشلونة يراقب مدافع باريس سان جيرمان

يراقب نادي برشلونة عن كثب حالة ظهير باريس سان جيرمان خوان بيرنات، الذي قد يترك النادي مجانًا هذا الصيف.

وفقًا لليكيب، أصبح خوان بيرنات موضوعًا للنقاش في برشلونة، يواجه الظهير الأيسر في باريس سان جيرمان مستقبلاً غير مؤكد في النادي، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم، لقد أجبر سجل إصاباته السيئ الآن عمالقة الدوري الفرنسي على التراجع عن تمديد عقده.

علاقات لابورتا تهدد صفقة ريال مدريد!

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة في وضع جيد للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا.

سيغادر المدافع البايرن كلاعب مجاني في نهاية الموسم وريال مدريد مرشحًا قويًا للتعاقد معه.

لكن وكيل ألابا بيني زاهافي لديه علاقة وثيقة مع المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، والذي يمكن أن يساعد في الحصول على نجم النمسا إذا تم انتخابه.

آرسنال ينافس برشلونة لضم خليفة نيمار!

آرسنال مستعد لتحدي برشلونة للتعاقد مع لاعب إشبيلية الشاب برايان جيل، وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو.

جيل الذي وصفه كشافة النادي الكتالوني بأنه خليفة نيمار، لديه شرط جزائي يبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، لكن يبدو أن هذا سيتغير مع اقتراب الجناح من صفقة جديدة مع إشبيلية.

إذا وقع هذه الصفقة، والتي ستستمر حتى عام 2025، فمن غير المرجح أن يكون آرسنال قادرًا على تحمل هذه الخطوة.

برشلونة يرفض 150 مليون يورو!

رفض برشلونة عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لشراء أنسو فاتي من مانشستر يونايتد خلال الصيف، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

اختار النادي أيضًا رفض عروض بيدري وترينكاو هذا الصيف وبقائهم في كامب نو.