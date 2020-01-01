لاسارتي: جريزمان كبش فداء في برشلونة ورحيله قريب

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي المصري وريال سوسيداد السابق يؤكد أن رحيل جريزمان عن برشلونة أمر حتمي.

دافع مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي المصري ولريال سوسيداد الإسباني عن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن جريزمان يعد كبش فداء في صفوف برشلونة بعد قدومه في الصيف الماضي.

وقال لاسارتي: "مستقبله هناك محل شكل بشكل واضح، وذلك لأن برشلونة نفسه يمر بفترة عصيبة للغاية ويجب دائمًا أن نجد كبش الفداء".

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وأضاف: "جريزمان كان آخر من يصل لبرشلونة وتم دفع الكثير من المال حتى يأتي، وأرى الأمر أنهم حملوه الكثير من الضغط".

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وأكمل: "أي شخص دون ليونيل ميسي في برشلونة يحصل على الشكوك، ما أراه في جريزمان أنه حزين وهاديء ولا يشعر بالراحة".

وأردف: "عليه أن ينتظر للمزيد من الوقت حتى يتأقلم لكن سيأتي موعد بحثه عن خيارات مختلفة والرحيل عن النادي، لما لا".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد شارك مع برشلونة في 37 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع أربعة في كل البطولات.