أخبار برشلونة: لاعب جديد يريد الرحيل وتفاصيل إصابة كوتينيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:

تفاصيل إصابة كوتينيو

يواجه لاعب خط وسط برشلونة فيليب كوتينيو فترة طويلة على الهامش حيث ستتطلب إصابة ركبته اليسرى جراحة.

ودخل كوتينيو في الدقيقة 66 من تعادل برشلونة 1-1 أمام إيبار مساء الثلاثاء، لكنه اضطر إلى الانسحاب في الوقت الإضافي بسبب إصابته.

أكد برشلونة يوم الأربعاء أن البرازيلي سيحتاج لعملية جراحية، وبينما لم يحددوا بالضبط المدة التي سيغيب فيها كوتينيو، يُعتقد أنه سيحتاج من ثمانية إلى عشرة أسابيع للتعافي.

وبالطبع يتسائل الجميع ما هي طبيعة إصابته؟

كوتينيو يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

لا تتطلب إصابات الغضروف المفصلي بالضرورة عملية جراحية، لكن برشلونة أكد أن كوتينيو سيحتاج لعملية جراحية.

ليست هذه هي الإصابة الأولى التي يتعرض لها كوتينيو هذا الموسم - اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا غاب أيضًا عن عدة مباريات بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ألينا يسعى للرحيل في يناير

كارليس ألينا حريص على مغادرة برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية - وفقًا لـ RAC 1.

خيتافي من بين قائمة طويلة من الفرق المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على سبيل الإعارة عند إعادة فتح السوق.

شارك ألينا في مباراتين فقط في الدوري الإسباني مع برشلونة هذا الموسم.

بوتشيتينو يريد ميسي في باريس

يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.

من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.

ميسي إلى الدوري الأمريكي!

قال نجم برشلونة ليونيل ميسي إن الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم سيثير إعجابه، لكنه وعد بأنه لن يتحدث إلى أندية أخرى بشأن الانتقال حتى ينتهي الموسم الحالي.

بعد الفشل في تأمين خروجه من الكامب نو خلال الصيف والآن في الموسم الأخير من عقده الحالي مع النادي، لا يزال ميسي مرتبطًا بانتقال محتمل بعيدًا عن إسبانيا.

تم وصف مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على أنهما الوجهتان الأكثر احتمالا مع استمرار اهتمام الأرجنتيني باستكشاف خياراته.

لاوتارو يبتعد عن برشلونة

لطالما ارتبط برشلونة بانتقال لـ لاوتارو مارتينيز لكن وكيله بيتو ياكي قال إن المهاجم سعيد في إنتر.

"لاوتارو سعيد في إنتر"، قال ياكي عبر Ole.

"إنه يتطور ويتعلم لأنه شاب يتمتع بإمكانات هائلة، يمكن القول أنه بلا حدود، ويمكنه أن يصبح لاعبًا متميزًا."