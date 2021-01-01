أخبار برشلونة: 3 لاعبين مرشحين للبيع لحل الأزمة المالية!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021:

ثلاث لاعبين هم الأقرب للرحيل عن برشلونة

وجد برشلونة نفسه في موقف أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مع فاتورة أجور عالية بشكل كبير، ومسؤوليات متعددة للأندية في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، مستقبل ليونيل ميسي في برشلونة على المحك.

لذلك سيتعين على أي إدارة جديدة أن تبيع بعض اللاعبين لكسب الأموال والتوفير في الرواتب أيضًا.

أبرز اللاعبين المرشحين للبيع هم صامويل أومتيتي، فيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو.

باريس قد يخطف مدافع آرسنال قبل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أنه من المرجح أن يغادر هيكتور بيليرين آرسنال هذا الصيف، مع كون باريس سان جيرمان الوجهة الرئيسية للظهير الأيمن "المتشوق" للانتقال خارج إنجلترا.

كان نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن ضم الإسباني في عام 2020، لكن ساعد المدرب ميكيل أرتيتا في إقناعه بالبقاء مع آرسنال لموسم آخر، قد لا يكون أرتيتا محظوظًا جدًا هذه المرة، يبدو أن برشلونة والعديد من أندية الدوري الإيطالي يهتمون بالمدافع.

وبحسب ما ورد عُرض على آرسنال ما يصل إلى 28.8 مليون يورو من أجل المدافع قبل حوالي ستة أشهر.

برشلونة قريب من ضم أجويرو

حسب صحيفة ذا ميرور، فإن الأندية الأربعة التالية على اتصال بسيرخيو أجويرو بشأن انتقال مجاني هذا الصيف، وهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.

من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر مانشستر سيتي في الصيف عندما ينتهي عقده، لكن وجهته لا تزال غامضة.

لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة

حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.

بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.

في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.

غضب سواريز من برشلونة ساعده على التألق!

قال لويس سواريز في مقابلة مع فرانس فوتبول، إنه شعر بعدم الاحترام قبل مغادرته برشلونة مباشرة إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، مع الشكوك التي سادت حول قدرته على اللعب، والتي دفعته إلى تقديم أداء مميز هذا الموسم.