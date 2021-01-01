أخبار برشلونة: لابورتا متمسك بميسي وبرايثوايت يكشف مصيره مع البلوجرانا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 11 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 11 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 11 يناير 2021:

مهاجم برشلونة يتحدث عن مستقبله مع النادي

استبعد مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة احتمال الرحيل عن النادي العام المقبل وكرر رغبته في القتال على الألقاب في كامب نو.

بعد أن بدأ خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني في الأشهر التسعة الأولى له في النادي، سجل برايثوايت أربعة أهداف في ثلاث مباريات في أواخر نوفمبر.

قبل تلك المباريات، لعب برايثوايت 13 دقيقة فقط في جميع المسابقات لفريق رونالد كومان وكانت أخبار برشلونة تركز على مستقبل الدنماركي الدولي.

لا توجد أي مفاوضات بشأن محمد صلاح!

أفادت العديد من التقارير أن نادي ليفربول ليس في عجلة من أمره لتمديد عقد محمد صلاح الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023 وسط اهتمام أندية النخبة مثل برشلونة وريال مدريد.

أكد صحفي كرة القدم فابريزيو رومانو، وهو خبير في سوق الانتقالات الأوروبية، أن الريدز لم يتلقوا أي شيء من هذين الناديين (ريال مدريد وبرشلونة)، كما لم يتم الاتصال بوكيل الملك المصري لإجراء أي محادثات متقدمة.

في هذه اللحظات اهتمام فقط؟ بالتأكيد، لأنه من الواضح أننا نتحدث عن لاعب رائع لذلك من المستحيل على أي ناد ألا يهتم به، لكن حتى اللحظة لا توجد أي محادثات أو مفاوضات رسمية.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم لاعب برشلونة المعار

قد يكون إيمرسون هو أول توقيع لماوريسيو بوتشيتينو بصفته مدربًا لباريس سان جيرمان.

اللاعب خرج من برشلونة على سبيل الإعارة في ريال بيتيس، لكن بحسب تودو فيشايس فإن صفقة نقل المدافع إلى العاصمة الفرنسية على وشك الانتهاء بعد إتمام الاتفاق مع كلا الناديين.

لابورتا سيبذل كل ما في وسعه لبقاء ميسي

تعهد المرشح الرئاسي لبرشلونة، خوان لابورتا، ببذل كل ما في وسعه لإبقاء ليونيل ميسي في النادي إذا تم انتخابه.

ألقى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات قنبلة على عالم كرة القدم الصيف الماضي، وأعلن عن رغبته في مغادرة برشلونة بعد خلاف مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، لكن قد يختلف الحال بعد انتخاب رئيس جديد سيكشف بالطبع عن مستقبل ميسي النهائي بالنادي في النادي الكتالوني.

برشلونة كاد أن يفرط في بيدري لولا تدخل كومان!

بحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، اقترب برشلونة من السماح لبيدري بالمغادرة إلى بايرن ميونخ كجزء من صفقة إعارة، لكن الصفقة أعاقها رونالد كومان، الذي أعجب بأدائه في التدريبات.

تم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من لاس بالماس مقابل مبلغ ضئيل قدره 5 ملايين يورو، والتي تحولت إلى صفقة ضخمة. ومع ذلك، لم يكن برشلونة الفريق الوحيد في السباق للحصول على توقيع بيدري، مع اهتمام بايرن حتى ذلك الحين، إلى جانب بوروسيا مونشنجلادباخ.