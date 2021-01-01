أخبار برشلونة: كومان غير واثق من بقاء ميسي وتوديبو ينتقل إلى نيس الفرنسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021:

كومان غير واثق من بقاء ميسي!

اعترف رونالد كومان بأنه "غير واثق" من بقاء ليونيل ميسي في برشلونة بعد هذا الموسم.

أمضى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات حياته المهنية بالكامل في كامب نو ، حيث شارك في أكثر من 750 مباراة مع عمالقة الدوري الإسباني.

فشل ميسي في محاولته مغادرة النادي الصيف الماضي، لكنه ينتهى عقده في غضون أربعة أشهر، وهو قادر على فتح محادثات مع الأندية الأجنبية بخصوص انتقال مجاني.

كان برشلونة يأمل في إقناع ميسي بالموافقة على شروط جديدة، على الرغم من أن كومان لا يضمن بقاء اللاعب الأرجنتيني الدولي في كاتالونيا.

وقال كومان لصحيفة ذا أتلتيك عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ميسي سيبقى "لست واثقًا من ذلك، أنا متفائل، نعم، لأنه لا يزال لاعبًا رائعًا وما زال يفوز بالمباريات لنا وللفريق".

لاعب برشلونة ينضم إلى نيس الفرنسي

أكد نيس حصوله على توقيع جان كلير توديبو.

كان المدافع على سبيل الإعارة في بنفيكا، لكنه فشل في تأمين وقت للمشاركة، وأرسله برشلونة إلى الدوري الفرنسي في النصف الثاني من الموسم.

ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.

بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.

سبب غضب كومان رغم الفوز على بيلباو!

غادر رونالد كومان مدرب برشلونة، والغضب مسيطر عليه بعد تسريب تفاصيل عقد ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، وتعهد بتحديد ومعاقبة المسؤول.

يجد برشلونة نفسه في صراع مالي، لكن الأرقام الموضحة في الصفقة الحاصلة على الكرة الذهبية ست مرات كانت خيالية.

ذكرت صحيفة إل موندو أن صفقة ميسي الحالية تبلغ قيمتها 555 مليون يورو (491 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، بما في ذلك 138 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 167 مليون دولار) من الأرباح السنوية.

قيمة عقد ميسي الحالي تعدت النصف مليار يورو!

تبلغ القيمة الإجمالية لعقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة 555 مليون يورو (491.5 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، وفقًا لإل موندو.

وقع ميسي الصفقة في عام 2017 ، وشملت مكافأة قدرها 15.2 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18.5 مليون دولار) لمجرد قبول العقد ومبلغ 78 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار) مقابل "الولاء".

بالإضافة إلى ذلك، حقق ميسي 138 مليون يورو (122 مليون جنيه إسترليني / 168 مليون دولار) في الموسم الواحد ، والتي تضمنت مكافآت على الرغم من فشل برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأثار ذلك غضب النادي ورد ببيان رسمي يهاجم فيه صحيفة إل موندو.