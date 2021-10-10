أخبار برشلونة: كوتينيو على رادار نيوكاسل.. و4 خيارات لتدعيم الوسط

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 10 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021:

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية نقلت تقارير تفيد بأن نادي نيوكاسل الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة.

نيوكاسل سيحاول التحرك لتدعيم صفوفه بعد صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، ويرى في كوتينيو لاعبًا قادرًا على نقل الفريق إلى مستوى أفضل.

يسعى برشلونة إلى تدعيم صفوفه بلاعب خط وسط يمتاز بقدرات بدنية قوية لإكمال شخصية وسط الفريق، الذي يضم لاعبين فنيين أمثال فرينكي دي يونج وبيدري.

صحيفة "سبورت" أكدت وجود أربعة لاعبين على رادار برشلونة، وسيتحرك لضم أحدهم في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الفرنسي تانجي ندومبيلي لاعب توتنهام هو أول الأسماء على القائمة، الاسم الثاني هو مارسيل بروزوفيتش لاعب إنتر الإيطالي.

وبالإضافة إلى الثنائي السابق، يتواجد اسم فرانك كيسييه لاعب ميلان الإيطالي، إلى جانب دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد.

تواصل صفقة تعاقد برشلونة مع البرازيلي آرثر من جيريميو تثقل كاهل برشلونة، رغم مرور ثلاثة سنوات على إتمامها.

كارلوس أموديو المدير التنفيذي للنادي البرازيلي أكد في تصريحات لصحيفة "uol Esporte" البرازيلية أن برشلونة لا يزال مدينًا بمبلغ 6.8 مليون يورو لصالح جيريميو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية من جانبها أشارت إلى أن برشلونة وجه أنظاره صوب دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

برشلونة يرغب في الحصول على خدمات زكريا في صفقة انتقال حر، مع انتهاء عقده مع النادي الألماني في الصيف المقبل.