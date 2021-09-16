أخبار برشلونة: فشل التعاقد مع لاعب ليدز وتحديد مدة غياب برايثوايت

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 16 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021:

أوضحت "دي تيليجراف" الهولندية أن ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس في طريقه للتمديد مع ناديه.

الدولي الأرجنتيني محط اهتمام من برشلونة منذ عدة سنوات ولكن مع اقترابه من التمديد يصبح انضمامه للفريق الكتالوني صعباً.

كشفت تقارير صحفية، عن رفض ليدز يونايتد الإنجليزي، بيع مهاجم الفريق رودريجو، إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع ذا أتلتيك، فإن الفريق الإنجليزي، رفض الصفقة بسبب وضع برشلونة المتعثر.

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة، عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم في عظمة فخذ الركبة اليسرى للاعب.

وأكد برشلونة في بيانه له نجاح العملية الجراحية للمهاجم الدنماركي، وبحسب التقرير الصحفية، فإن مدة غيابه عن اللاعب ستتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

أكدت تقارير صحفية، وجود حالة انقسام داخل مجلس إدارة برشلونة بسبب مستقبل مدرب الفريق رونالد كومان واستمراره مع الفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته TV3، فإن إقالة كومان من منصبه سيكلف خزائن الفريق 12 مليون يورو، ويفضل بعض من أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ هذا القرار ودفع المبلغ، بينما يفضل البعض الانتظار لبضعة أسابيع ومشاهدة مستوى الفريق بتمعن.