أخبار برشلونة: غضب كبير بعد الهزيمة وتعليق لابورتا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021:

غضب كبير بعد الهزيمة

غضب شديد يسيطر على عشاق ومحبي العملاق الكتالوني في جميع أنحاء العالم، بعد الهزيمة الثقيلة من باريس بنتيجة 4/1.

لام العديد المدرب رونالد كومان لعدة أسباب، وأبرزها أنه بدأ التشكيل ببيكيه في أول مباراة له منذ الإصابة.

لاعب باريس الشاب يسعى للعودة إلى برشلونة

يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان الشاب كايز رويز مستعد للرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

أفادت فرانس فوتبول أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا والذي انضم من شباب برشلونة في عام 2015، لا يتوقع الحصول على الكثير من الوقت للعب في العاصمة الفرنسية ويفكر في العودة مرة أخرى إلى كامب نو.

تعليق لابورتا بعد الهزيمة

يجب على برشلونة الفوز بالألقاب إذا أرادوا إقناع ليونيل ميسي بالبقاء، كما يقول المرشح للرئاسة جوان لابورتا.

خسارة البلوجرانا 4-1 أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، قتلت الأمل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يغادر ميسي، الذي حاول الرحيل عن كامب نو الموسم الماضي، إلى باريس أو مانشستر سيتي في نهاية الموسم، لكن لابورتا يأمل أن يحصد برشلونة المزيد من الألقاب لإبقائه في كتالونيا.

سبب اتصال نيمار بميسي!

اتصل نجم باريس سان جيرمان نيمار مؤخرًا بزميله السابق ليونيل ميسي وطلب منه الانضمام إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفقًا لما ذكرته ليكيب.

كان المقصود من الاتصال المزعوم في المقام الأول إقناع ميسي بأن فرنسا هي أفضل خطوة تالية له، وجادل آخرون بأن مانشستر سيتي يجب أن يكون المرشح الأول لخدماته.

نجم باريس سان جيرمان أراد الانضمام لبرشلونة!

أراد ماركو فيراتي الانضمام إلى برشلونة في عام 2017، وفقًا لوكيله السابق، الذي قال إن نجم باريس سان جيرمان كان حريصًا على الارتباط مع ليونيل ميسي في كامب نو.

أمضى فيراتي السنوات التسع الأخيرة من حياته المهنية في بارك دي برنس.

منذ ذلك الحين، ساعد اللاعب الدولي الإيطالي الأبطال الفرنسيين على ترسيخ أنفسهم على أنهم الفريق الأكثر هيمنة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن ممثله السابق دوناتو دي كامبلي يدعي أنه تشتت قليلًا بسبب اهتمام برشلونة في مرحلة ما.