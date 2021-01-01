أخبار برشلونة: صعوبة ضم لاعب تشيلسي ودي يونج أفضل مما كان في أياكس!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 28 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 28 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 28 يناير 2021:

برشلونة لن يتعاقد مع لاعب تشيلسي في يناير

من غير المرجح أن يقوم عملاق الدوري الأسباني برشلونة بانتقال مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو قبل الموعد النهائي للانتقال يوم الإثنين.

تم تهميش الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عامًا من تشكيلة تشيلسي من قبل فرانك لامبارد بعد تداعيات في سبتمبر تربطه بوست بروميتش.

عاد المدافع إلى قائمة الفريق في مباراة تعادل تشيلسي 0-0 ضد وولفرهامبتون، حيث قرر المدرب الجديد توماس توخيل وضعه على مقاعد البدلاء مرة أخرى.

كومان "دي يونج أفضل مما كان عليه في أياكس"

تغلب برشلونة على رايو فاليكانو 2-1 مساء اليوم في فاليكاس ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

قال رونالد كومان بعد المباراة في تصريحات نقلتها ماركا: "لقد لعبنا بشكل جيد". "لعبنا مباراتنا. قام الخصم بعمل الأشياء بشكل جيد ، ولكن على الرغم من ذلك فقد خلقنا عددًا قليلاً من الفرص الواضحة".

لاعب برشلونة، فرينكي دي يونج، يزدهر في دوره الجديد الأكثر تقدمًا في خط الوسط. قال كومان: "نحن بحاجة إليه".

"نحن بحاجة إلى لاعب خط الوسط لدينا للهجوم، وهو يساعد في البناء من الخلف، لقد تحدثنا معه للمساعدة في لعبته الهجومية وإحراز أكثر من هدف واحد في الموسم. إنه أكثر اكتمالا الآن مما كان عليه عندما لعب لأياكس ".

ميسي يحمل الفريق لربع نهائي كأس الملك

عودة ليونيل ميسي تساعد برشلونة في التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

وعاد ليونيل ميسي من الإيقاف للمساعدة في قيادة برشلونة للفوز 2-1 خارج أرضه على رايو فاليكانو يوم أمس الأربعاء والوصول إلى ربع نهائي كأس الملك.

سيطر برشلونة على المباراة وسدد في المرمى ثلاث مرات لكن فريق الدرجة الثانية تقدم بشكل مفاجئ في الدقيقة 63.

ولكن جاء الرد سريعًا من القائد ميسي بالتعادل في الدقيقة 69، وسجل دي يونج هدف الفوز في الدقيقة 80.

أزمة مالية جديدة تضرب برشلونة

برشلونة في ديون كبيرة ويدين بـ 126 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 153 مليون دولار) لأندية أخرى في رسوم انتقال غير مدفوعة، وهذا بجانب أزمة رواتب اللاعبين الموجودة بالفعل.

مانشستر سيتي يوافق على رحيل جارسيا

وافق مانشستر سيتي على بيع إريك جارسيا لبرشلونة مقابل 3 ملايين يورو، وسيلعب اللاعب مجانًا لمدة ستة أشهر، وفقًا للمرشح الرئاسي فيكتور فونت.

وقال فونت لوسائل الإعلام "نطلب من مجلس التمثيل التوقيع مع إريك جارسيا"

"سيكون أساسيًا في القتال على ثلاث بطولات هذا الموسم، نحن نعلم أن السيتي سيقبل 3 ملايين يورو مع بعض الإضافات ولن نضطر إلى الدفع حتى الموسم المقبل، وهذا أقل بكثير مما عرضه برشلونة قبل أربعة أشهر".

"اللاعب مستعد أيضًا لبذل مجهود كبير وعدم دفع راتبه حتى نهاية الموسم".