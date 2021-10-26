أخبار برشلونة: سيتي يرغب في ضم دي يونج.. وتحذير نهائي لديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التحرك للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج.

الموقع أشار إلى أن مانشستر سيتي يريد التحرك لضم نجم الوسط الهولندي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة لا يزال في أمان رغم خسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن المباريات الثلاث القادمة، أمام رايو فاييكانو وألافيس ودينامو كييف، ستحدد بصورة كبيرة مستقبل كومان في تدريب برشلونة.

يواصل برشلونة العمل على محاولة تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة مصمم على عدم خسارة الجناح الفرنسي بالمجان في نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في التعرف على الموقف النهائي لديمبيلي قبل يناير المقبل، وتوقيع العقد الجديد معه، وإلا سيضطر لبيعه في سوق الانتقالات الشتوية.

موقع "بارسا يونيفرسال" الإسباني كشف أن سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة قرر عدم توقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني.

الموقع أشار إلى أن روبيرتو لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.