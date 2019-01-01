أخبار انتقالات برشلونة | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو البلاوجرانا

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة وأبرز الراحلين عن البلاوجرانا

أحمد جمال

يسعى برشلونة لتعويض الموسم الماضي الذي كان مخيباً لأمال جماهيره على المستوى الأوروبي خاصة بعدما خرج مرة آخرى بشكل قاسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول برباعية ثقيلة في مباراة الإياب، على الرغم من انتصارهم في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أنهم كرروا نفس سيناريو مباراة روما الشهيرة.

وحتى على المتسوى المحلى فلم يكن هناك جديداً يُذكر فقد حقق زملاء ميسي بطولة الدوري الإسباني ولكنهم قد خسروا في نهائي كأس ملك إسبانيا ليتم تعكير صفو عشاق الفريق الكتالوني وينتهي الموسم على عكس ما كانوا يأملوا.

بدأ البلاوجرانا مشواره في سوق الانتقالات الصيفية بحذر في محاولة لإنتقاء اللاعبين الأصلح للمراكز التي يحتاج فيها للدعم، مع التحفظ على بعض الشروط وحدود النادي الشرائيه التي كلفت النادي أكثر من هزيمة في الحصول على خدمات أكثر من لاعب كالياباني تيكفوسا كوبو، ولكن لم يُشكل هذا فارق كبير، فالطريقة التي اتخذها برشلونة توحي بأن هذه الصفقات لم يكن بالفعل يسعى لأتمامها بشكل كامل وأن هناك مراكز أهم أخرى سيسعى لإنتقاء أفضل اللاعبين فيها.

وتُعد أهم المراكز الذي يسعى إليها البلاوجرانا في الميركاتو الصيفي في تعويض الظهير الأيمن داني ألفيش الذي ترك فراغا كبيراً بعد رحيله والذي لم يستطع نيلسون سيميدو أن يُقنع الجهاز الفني بسد هذا الفراغ، والذي على أثره تم شراء البرازيلي إيمرسون جونيور من صفوف نادي أتلتيكو مينيرو وتصعيد اللاعب الشاب موسي واجي للفريق الأساسي الشتاء الماضي لتجهيزهم بدأ من الموسم الجديد.

كما أن برشلونة يحتاج لدعم مركز الظهير الأيسر الذي يحتله بالطبع جوردي ألبا ولكن لا يوجد بديل للاعب وهذا ما يُشكل خطورة كبيرة للفريق بالطبع ولذا فيجب البحث عن البديل المناسب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار البلاوجرانا في الميركاتو الصيفي لعام 2019، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة النادي الكتالوني؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات برشلونة الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

أتم برشلونة صفقة واحدة فقط حتى الآن منذ بدأ الانتقالات الصيفية والتي من المؤكد أنها لن تقف عند هذا الحد خاصة لوجود الوقت الكافي لاتمام الكثير من الصفقات المهمة​.

فرينكي دي يونج - أياكس أمستردام

أعلن برشلونة عن تعاقده مع "فرينكي دي يونج" قادماً من أياكس أمستردام الهولندي وذلك في يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو مقابل التوقيع لمدة 5 سنوات، على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل براتب يصل إلى 10 مليون يورو سنوياً.

يُعد اللاعب الشاب صاحب الـ21 عام من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الهولندي في الموسم الماضي برغم صغر سنه، واستطاع أن يساعد فريقة في الحصول على لقب الدوري والكأس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مقدماً أداءاً مميزاً.

إيمرسون جونيور - أتلتيكو مينيرو

أعلن برشلونة عن تعاقدة مع الظهير الأيمن لنادي أتلتيكو مينيرو إيمرسون جونيور في آواخر شهر يناير الماضي على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الكتالوني في الأول من شهر يوليو القادم، وقد كلفت الصفقة البلاوجرانا 12 مليون يورو من خزينة النادي.

يُجيد البرازيلي الشاب صاحب الـ20 عام اللعب في مركز الظهير الأيمن بما يملكه من قدرات دفاعية وهجومية والتي تساعده للتقدم للأمام للمساندة الهجومية كلاعب جناح أحياناً.

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صفقات برشلونة في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق فرينكي دي يونج 75 مليون يورو أياكس - هولندا إيمرسون جونيور 12 مليون يورو أتلتيكو مينيرو - البرازيل

ما هي الصفقات المحتملة لبرشلونة في سوق انتقالات صيف 2019؟

لن يكتفي برشلونة بالصفقات التي تمت، حيث أبدى البلاوجرانا اهتمامه بالعديد من اللاعبين الآخرين من أجل مواصلة تدعيم صفوفه بكل قوة في سوق الانتقالات الصيفية.

ألكساندر أرنولد - ليفربول

لازال يحتاج الفريق الكتالوني لتدعيم جانبه الأيمن على الرغم من شراءه لإيمرسون ولكن يُقدم ترينت ألكساندر أرنولد أداءاً يضعه ضمن أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن إذا لم يكن الأفضل بلا منازع، وهذا ما يضعه من الصفقات المحتملة للفريق على الرغم من صعوبة إتمام الصفقة.

جوشوا كيميش - بايرن ميونخ

الصفقة المحتملة الآخرى في نفس المركز وهو الظهير الأيمن لبايرن ميونخ جوشوا كيميش والذي يسعى برشلونة للحصول على خدماته نظراً لصعوبة إتمام صفقة أرنولد، اللاعب يقدم أداءاً جيداً في فريقة الموسم الماضي وسيكون أضافة كبيرة للفريق الكتالوني إذا تمت الصفقة.

سياد كولاشيناتس - أرسنال

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البلاوجرانا يفكر في التعاقد مع البوسني سياد كولاسيناك نجم نادي أرسنال ليكون إحتياطي للاعب جوردي ألبا الظهير الأيمن الأساسي للفريق، يمتلك اللاعب صاحب الـ25 عام إمكانيات هجومية رائعة ولكن التحفظ الوحيد هو مستواه الغير مقنع في الحالات الدفاعية وهو ما يستدعي الفريق في التفكير كثيراً قبل إتمام الصفقة فعلياً.

​اندرياس مارتن​ - قرطبة

كشفت تقارير صحفية عن وجود صراع بين برشلونة وغريمة التقليدي ريال مدريد للفوز بخدمات اللاعب اندرياس مارتن مهاجم قرطبة، وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن اللاعب قدم اداءً مميزاً مع قرطبة مما جعله هدفا لكبار الأندية الأوروبية، وأن الصفقة سوف تكلف خزينة البلاوجرانا حوالي 4 مليون يورو إذا تمت.

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد

كشفت بعض الصحف الإسبانية عن أقتراب إتمام صفقة أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني، فالمهاجم صاحب الـ28 عام والذي يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد ضمن اللاعبين الذين ضمن اهتمامات الفريق.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد "جيل مارين" قد صرح بأن أنطوان جريزمان سينضم إلى برشلونة هذا الصيف، وأشار بإنه يعرف بأن هذه الصفقة ستتم منذ شهر مارس الماضي.

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الصفقات المحتملة لبرشلونة في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019؟

هناك العديد من اللاعبين المتوقع رحيلهم برشلونة هذا الصيف، والذين لم يقدموا الكثير منذ انضمامهم للفريق، ولكن حتى الآن لم يرحل سوى 4 لاعبين، اثنان منهما كانا معارين وعادا لأنديتهما هما المدافع الكولومبي جيسون مورييو الذي عاد لفالنسيا، والمهاجم الغاني كيفن برينس بواتينج الذي أُعير للبلاوجرانا من ساسوولو الإيطالي وعاد إليه هذا الصيف بعد انتهاء فترة الإعارة.

سيرجي سامبر - فيسيل كوبي

انتقل أوسكار سيرجي سامبر إلى فيسيل كوبي الياباني جاء بعد إنهاء عقده في الرابع من شهر مارس الماضي لينتقل اللاعب إلى فريقه الجديد بعقد إنتقال حر في السابع من نفس الشهر.

الإسباني صاحب الـ24 عاماً يلعب في خط الوسط الدفاعي وكان مُعاراً لنادي لاس بالماس قبل أن يعود ليتم إنهاء عقده ومن ثم ينتقل إلى ناديه الجديد.

توماس فيرمايلين

انضم توماس فيرمايلين إلى برشلونة قادماً من آرسنال الذي قضى به فترته الذهبية مقابل 15 مليون يورو، وكان عشاق البلاوجرانا يأملون فيه الكثير لكنه خيب آمالهم لعدة أسباب أبرزها كثرة إصاباته الطويلة والمزمنة، والتي أدت في النهاية إلى تراجع مستواه حتى أصبح غير مرغوبٍ فيه.

حاولت إدارة الفريق الكتالوني إحياء مدافعهم البلجيكي من جديد عن طريق جعله يواجه مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي، وتحديداً في روما الذي استعاره موسم 2016-17 لمدة عام، لكنه لم ينجح في العودة لمستواه فعاد لبرشلونة وقضى معهم موسمين أضيفها لسجله المخيب مع الفريق، فما كان من الإدارة إلا تركه يرحل بعد انتهاء عقده وعدم التجديد له هذا الصيف.

الراحلون عن برشلونة في صيف 2019: