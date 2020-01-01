برشلونة يضحي بأومتيتي لضم لاعب منتخب إسبانيا

تقارير صحفية إسبانية تؤكد رغبة برشلونة في الحصول على خدمات قلب دفاع منتخب إسبانيا وفريق فياريال باو توريس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة مهتم بالحصول على خدمات اللاعب باو توريس قلب دفاع فياريال ومنتخب إسبانيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن إدارة النادي الكتالوني قد وضعت اللاعب ضمن خططها لدعم الدفاع في الفترة المقبلة.

ويرى المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة أن اللاعب سيكون مثاليًا بالنسبة له ولطريقة لعبه مع الفريق لو نجحت الإدارة في ضمه.

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ويملك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده مع فريق فياريال قيمته 50 مليون يورو، من المتوقع ألا تتنازل الغواصات الصفراء عنها لو أراده برشلونة.

ويفكر برشلونة في بيع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع الفريق الذي أصبح بعيدًا عن مستواه مؤخرًا بسبب الإصابات لتمويل الصفقة.

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وأوضحت الصحيفة أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات طفيفية بين برشلونة وفياريال من جانب وبين إدارة النادي الكتالوني واللاعب من الجانب الآخر.

وأكدت التقارير أن باو توريس لا يعد الاسم الوحيد الذي يتابعه برشلونة في سوق الانتقالات من أجل دعم صفوفه في الدفاع بالوقت الحالي، حيث يتابع لاعبًا بالدوري الألماني وآخر بالفرنسي.

جدير بالذكر أن باو توريس كان قد شارك في 26 مباراة مع فياريال هذا الموسم في كل البطولات، كما ظهر للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا في نوفمبر الماضي بمواجهة مالطا.