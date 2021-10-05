أخبار برشلونة: ستيرلينج متحمس.. وهدف ريال مدريد يفضل "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي متحمس لفكرة الانتقال إلى برشلونة.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن الدولي الإنجليزي يرى أنه سيلعب دورًا محوريًا مع برشلونة، في ظل غياب الخيارات الهجومية في كتيبة رونالد كومان.

موقع "barcauniversal" الإسباني أكد أن برشلونة يمكنه أن يتحرك للتعاقد مع واحد من ثلاثة مهاجمين خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الموقع الإسباني يؤكد أن برشلونة يجب أن يختار واحدًا من بين الثلاثي إدينسون كافاني، أو دريس ميرتينس أو فابيو سيلفا لتدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الشتوية.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن داني أولمو نجم لايبزيج الألماني يفضل فكرة العودة من جديد إلى برشلونة، رغم اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

أولمو يرى أن مركزه في ريال مدريد مشغول بعدد كبير من اللاعبين الهامين، وأنه بالنظر إلى تخرجه من أكاديمية "لا ماسيا" يمكنه التأقلم بشكل أسرع في برشلونة.

رغم تأكيد برشلونة على تجديد الثقة في الهولندي رونالد كومان للاستمرار في تدريب الفريق، إلا أن المباحثات مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري لا تزال مستمرة.

موقع "90min" الإنجليزي يؤكد أن المباحثات مع تشافي هيرنانديز لتولي تدريب برشلونة في المستقبل القريب لا تزال جارية ولم تتوقف على الإطلاق.