أخبار برشلونة: قرار رئيس النادي بشأن كوتينيو ولاوتارو يبتعد عن الكامب نو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

قرار رئيس برشلونة بشأن كوتينيو!

أعرب الرئيس المؤقت لبرشلونة، كارليس توسكيتس، عن ثقته في رحيل فيليبي كوتينيو في العام الجديد، وفقًا لـ El Confidencial.

عانى النجم البرازيلي من أوقات عصيبة في الكامب نو منذ وصوله قبل أكثر من عامين، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ.

على الرغم من أنه غزا أوروبا مع الجانب الألماني، إلا أنه عاد في النهاية إلى برشلونة، لكن يبدو أنه لن يطول بقاءه مع النادي في الدوري الإسباني.

وكيل لاوتارو يلمح لبقاءه في إنتر

لطالما ارتبط برشلونة بانتقال لـ لاوتارو مارتينيز لكن وكيله بيتو ياكي قال إن المهاجم سعيد في إنتر.

"لاوتارو سعيد في إنتر"، قال ياكي عبر Ole.

"إنه يتطور ويتعلم لأنه شاب يتمتع بإمكانات هائلة، يمكن القول أنه بلا حدود، ويمكنه أن يصبح لاعبًا متميزًا."

بوتشيتينو يريد ميسي في باريس

يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.

من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.

برشلونة متمسك بضم جارسيا

يسعى برشلونة لضم إريك جارسيا في يناير للمساعدة في حل الأزمة الدفاعية خاصة بعد إصابة بيكيه القوية، كذلك يريد المدافع الشاب الانتقال إلى الكامب نو، وينتهي عقده في نهاية الموسم لكن النادي الكتالوني هو من يريد إتمام الصفقة في الانتقالات الشتوية لسد الثغرة الدفاعية.

السيتي يقترب من نجم برشلونة الشاب

مانشستر سيتي يراقب نجم برشلونة ريكوي بويج - بحسب استاديو ديبورتيفو.

تم توجيه السيتي إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في يناير، مع استعداد البلوجرانا للسماح للاعب خط الوسط بمغادرة الكامب نو على سبيل الإعارة.

ومع ذلك، تم طرح ريال بيتيس على أنه الوجهة التالية المحتملة لبويج لأنهم سعداء بصفقة قرض بسيطة، في حين أن سيتي لن يفكر إلا في الانتقال الدائم.