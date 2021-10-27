تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 27 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021:

موقع "Fichajes" الإسباني أكد آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع سيرجي روبرتو.

عقد روبوتو مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرفض حتى الآن تجديد عقده مع "البلوجرانا".

وارتبط روبرتو بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن آرسنال مستعد لجلب اللاعب إلى الدوري الإنجليزي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب كايو هنريك ظهير موناكو الفرنسي.

برشلونة استفسر بشكل أولي عن وضعية الظهير البرازيلي، وربما يتحرك لتقديم عرض رسمي في يناير المقبل.

هنريك، الذي لعب لفترة في أتلتيكو مدريد، لعب بشكل أساسي في كل مباريات موناكو في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يحلم بالتعاقد مع يورجن كلوب لتدريب الفريق في المستقبل.

عقد كلوب مع ليفربول يستمر حتى 2024، وارتبط بتدريب منتخب ألمانيا بعد نهاية عقده مع "الريدز".

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن برشلونة يواصل تحركاته لضم فرانك كيسييه نجم ميلان الإيطالي.

عقد كيسييه مع ميلان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأصبح محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

برشلونة يرغب في ضم لاعب وسط بقدرات بدنية بناء على طلب كومان، ويرى في كيسييه فرصة مثالية.