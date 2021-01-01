أخبار برشلونة: جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط بالبلوجرانا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 25 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 25 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 25 يناير 2021:

جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط ببرشلونة

اعترف بيب جوارديولا أن إريك جارسيا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف حيث قال المدير الفني إنه لا يعتقد أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا مع النادي.

يرتبط جارسيا ارتباطًا وثيقًا ببرشلونة منذ شهور، وقد توصل قلب الدفاع الإسباني إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي الكتالوني، كما يؤكد جول.

ومع ذلك، فإن أي تحرك لجارسيا سيتأخر بسبب انتخابات برشلونة.

مدرب برشلونة السابق يقترب من مارسيليا

حدد مارسيليا مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي كمرشح مفضل ليحل محل أندريه فيلاس بوا.

يمكن إقالة المدير الفني البرتغالي في الأيام القليلة المقبلة وسط سوء حالة الفريق ويزعم موفيستار أن الجانب الفرنسي اتخذ قراره ولكن لم يبدأ المحادثات بعد.

باريس سان جيرمان قد لا يتحمل راتب ميسي

مطالب ليونيل ميسي للأجور قد تعني أنه مكلف للغاية حتى بالنسبة للأندية الفاحشة الثراء مثل باريس سان جيرمان إذا غادر برشلونة هذا الصيف، حسب لا جازيتا ديلو سبورت

ينتهي عقد ميسي في برشلونة هذا الصيف، حيث يكسب الآن 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لقد تم ربطه مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، من بين آخرين، في حالة رحيله عن كامب نو.

ومع ذلك، مع شعور أكبر الأندية بالضائقة المالية وسط جائحة فيروس كورونا، قد يضطر ميسي إلى خفض راتبه حتى لو انتقل إلى أغنى فرق أوروبا.

برشلونة يتطلع لضم نجمي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

عمالقة الليجا ينظرون إلى نجوم الدوري الإنجليزي والألماني، ويريد برشلونة ضم سيرخيو أجويرو ودافيد ألابا، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

مهاجم نجم في مانشستر سيتي ومدافع متعدد المواهب في سجلات بايرن ميونخ ينفد عقودهما وسيصبحان متاحين مجانًا في الصيف.

كومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدارًا"!

قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.

برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.

تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وغرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.