أخبار برشلونة: تواصل مستمر بين ميسي وجوارديولا ورئيس ليون يرحب ببقاء ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 3 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 3 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 3 يناير 2020:

جوارديولا على تواصل مستمر مع ميسي!

يقال إن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على اتصال دائم مع ليونيل ميسي وسط اقتراحات بأن الأرجنتيني قد ينتقل إلى ملعب الاتحاد هذا الصيف.

دخل ميسي الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع برشلونة ، وبالتالي فهو حر في بدء محادثات مع الأندية الأجنبية بشأن تحول محتمل في يوليو.

يُعتقد أن السيتي وباريس سان جيرمان هما المرشحان الأقرب للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي حاول مغادرة الكامب نو الصيف الماضي لكن إدارة بارتوميو رفضت وتمسكت ببقائه مع البلوجرانا.

وفقًا لـ Sport ، فإن ميسي على اتصال دائم مع جوارديولا مدرب السيتي، حيث لا يزال لهما علاقة وثيقة بعد وقتهما معًا في كتالونيا.

ويعتقد الجميع أنه بجوار العامل المادي فإن جوارديولا يساعد في ترجيح كفة المان سيتي في الفوز بصفقة الليو.

كومان لا يشعر بالندم على بيع سواريز

قال رونالد كومان إنه لا يشعر بأي ندم على ترك لويس سواريز يغادر برشلونة إلى أتلتيكو مدريد.

قال كومان: "لا، أنا لست نادما على ترك سواريز، لطالما شكرت في موهبته، لكن القرار اتخذ بالفعل من قبله ومن قبل النادي".

رئيس ليون يرحب ببقاء ديباي

أثنى جان ميشيل أولاس على ممفيس ديباي وقال إن المهاجم يمكنه البقاء في ليون لأطول فترة يريدها.

برشلونة يستهدف الهولندي، لكن أولاس انتقل إلى تويتر ليقول "يمكنك البقاء طالما أردت".

كومان "يجب احترام قرار ميسي"

قال رونالد كومان إنه يجب احترام أي قرار يتخذه ليونيل ميسي بشأن مستقبله مع برشلونة.

المهاجم الآن حر في التحدث إلى أندية خارج إسبانيا، وقال كومان لموندو ديبورتيفو إن النجم الأرجنتيني قد حصل على الحق في اتخاذ قرار بشأن مستقبله وفي الوقت المناسب.

لابورتا يفضل عدم الإفصاح عن صفقاته

قال المرشح الرئاسي لبرشلونة خوان لابورتا إنه لن ينجذب إلى تسمية أهداف انتقالية محتملة مثل العديد من المرشحين الذين يتنافس معهم.

قرار جوزيب ماريا بارتوميو (الذي تربطه علاقة متوترة مع ليونيل ميسي) بالاستقالة كرئيس في أكتوبر، دفع النادي لتقديم انتخاباته إلى 24 يناير.