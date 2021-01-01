أخبار برشلونة: تمرد فينالدوم من أجل برشلونة وديباي قد يستمر مع ليون

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 7 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 7 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 يناير 2021:

فينالدوم يرفض التجديد مع ليفربول من أجل برشلونة

الريدز في خطر فقدان لاعب خط الوسط الهولندي، تم تأكيد انتقال جورجينيو فينالدوم لبرشلونة في الصيف بعد ان رفض عرضًا للتجديد من ليفربول، وفقا لـTodofichajes.

يريد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الانضمام إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عندما تنتهي صفقته الحالية في آنفيلد في يونيو.

لا يريد ليفربول خسارة الدولي الهولندي، لكنه اتخذ قراره بالفعل لمواجهة تحدٍ جديد في كامب نو.

كومان يريد المواصلة بنفس مستوى مباراة أتلتيك بلباو

رونالد كومان سعيدًا بفوز برشلونة 3-2 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني يوم الأربعاء وقال إن فريقه بحاجة لمواصلة المستوى الذي أظهره في سان ماميس.

هدفان من ليونيل ميسي ورأسية بيدري منحت الضيوف فوزًا رائعًا قادهم إلى المركز الثالث في الجدول.

تحدث كومان عن أداء فريقه بعد المباراة وأصر أيضًا على أن فريقه لم يخرج من السباق على اللقب ، على الرغم من كونه متأخرًا بعض الشيء عن أتليتكو مدريد.

"هذه هي الطريقة التي نحتاجها للاستمرار، شعرت أننا سيطرنا على المباراة طوال الوقت وبالكاد كان هناك القليل من الأخطاء في لعبنا ".

"السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا لأن الموسم طويل جدًا. يمكن أن تكون هناك إصابات، ويمكن أن تعاني الفرق من فترات تراجع، ويمكن أن ينتهي الأمر بالفريق الذي يبدو جيدًا جدًا إلى المعاناة ".

ديباي قد يستمر حتى نهاية الموسم في ليون

قال ممفيس ديباي إنه قد يظل في ليون حتى نهاية الموسم وسط ارتباط كبير ببرشلونة.

من المقرر أن ينتهي عقد ديباي هذا الصيف، مما يؤدي إلى احتمال لقاء رونالد كومان ابن موطنه في كامب نو.

لا توجد نية للتفريط في جريزمان

برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.

كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في كامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.

دي بروينه منزعج بسبب ميسي!

بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفين دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.

يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.

ساهم دي بروينه، الذي ينتهي عقده الحالي في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار مانشستر في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.