أخبار برشلونة: تمديد عقد موهبة الفريق، ودي ليخت يرغب في مجاورة دي يونج

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات: رايولا ينفي شائعات هالاند، وسولشاير يحسم موقف أجويرو

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 5 أبريل 2021:

أفادت تقارير صحفية، أنّ رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، يرى ضرورة التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أكدت أنّ كومان لا يود جلب أي مهاجم خلال الفترة المقبلة ويفضل التوقيع مع ديباي، خاصة وأنّ الأخير لن يكلف خزينة النادي سوى الراتب فقط.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان يرغب في الدخول في المفاوضات لأجل حرمان برشل

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ مانشستر يونايتد يتواصل مع عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، ليحاول التعاقد مع اللاعب.

الشياطين الحمر يحاولون إقناع الفرنسي برفض التمديد مع برشلونة مع محاولة ضمه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت رغبة برشلونة في تمديد عقد ديمبيلي بعد تقديمه لمستويات جيدة خلال الموسم الحالي.

نفى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إمكانية التعاقد مع سيرخيو أجويرو في الصيف المقبل.

المدير الفني للشياطين الحمر أوضح أنّ أجويرو ليس ضمن خطط الفريق ولا توجد محاولات لضمه، مما يعني إمكانية دخول برشلونة الصفقة.

وكانت صحيفة TyC الأرجنتينية قد أكدت وجود عرض رسمي من برشلونة لضم مهاجم مانشستر سيتي، لكن سرعان ما تم نفي الخبر.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يحاول تمديد عقد أوسكار مينجويزا والذي ينتهي في يوليو المقبل.

ويحق لإدارة النادي تمديد العقد حتى 2023 بصورة مباشرة وهو ما تسعى إدارة برشلونة للقيام به خلال الفترة المقبلة.

أوسكار يشارك مع الفريق الأول بصورة منتظمة خاصة بعد تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثلاثي في قلب الدفاع.

كشف الصحفي جيرارد روميرو أنّ ماتياس دي ليخت نادم على رفض الانضمام إلى برشلونة في صيف 2019 والتوجه إلى يوفنتوس.

وأوضح أنّ المدافع الهولندي يرغب في اللعب بجوار صديقه فرينكي دي يونج ولا يمانع الرحيل عن صفوف البيانكونيري في الصيف المقبل.