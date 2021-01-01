أخبار برشلونة: تحديد خليفة نيمار وكيف تسبب ميسي في أزمة للسيتي؟

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 11 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 11 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 11 فبراير 2021:

برشلونة يراقب خليفة نيمار!

حدد المخضرم ماني مكتشف المواهب في برشلونة، لاعب إشبيلية براين جيل كهدف رئيسي لناديه.

وقال ماني عبر كادينا سير "في الوقت الحالي هو أفضل لاعب شاب في إسبانيا، وأنا أقارنه بنيمار، راقب ما أقوله!".

جدير بالذكر أن ماني هو من جلب أنسو فاتي داخل جدران الكامب نو.

كيف تسبب ميسي في أزمة للسيتي؟

يشعر كيفين دي بروين بالانزعاج من أن مانشستر سيتي قد عرض عليه عقدًا جديدًا بقيمة أقل من عقده الحالي، على الرغم من حقيقة أنه يبدو أن لديهم الأموال اللازمة لدفع أجور ليونيل ميسي المرتفعة، حسبما يدعي أتليتيك.

ومع ذلك، يواصل التقرير ذكر أن السيتي من المحتمل أن يخضع لمطالب دي بروين المالية من أجل الحفاظ على انسجام وكيان الفريق.

برشلونة يتطلع لتعيين مدير كرة جديد!

يدرس برشلونة تعيين الجناح السابق مارك أوفرمارس مديرًا لكرة القدم في الصيف، وفقا لموندو ديبورتيفو.

ومن المقرر أن يترك الهولندي أياكس في نهاية الموسم، مع وجود آرسنال أيضًا كوجهة محتملة.

يعتمد أي نهج لبرشلونة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن أحد المتنافسين فيكتور فونت بالفعل أنه سيسعى لتعيين جوردي كرويف في منصب مدير كرة القدم.

سبب هجوم مدرب ليون على كومان!

كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.

انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.

وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.

ميسي أكبر دافع للضرائب في إسبانيا!

دفع نجم برشلونة ليونيل ميسي ضرائب أكثر من أي فرد آخر في إسبانيا على مدى السنوات الأربعة الماضية، حسب صحيفة إل بريديكو

ساهم الأرجنتيني بما مجموعه 370 مليون يورو من 2017 إلى 2021 بنهاية الموسم الحالي، مع عدم يقين كبير بشأن ما إذا كان سيستمر في الكامب نو.