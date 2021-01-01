أخبار برشلونة: تجميد مفاوضات جارسيا ونابولي يراقب مدافع البلوجرانا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 16 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 16 يناير 2021:

برشلونة يجمد مفاوضات جارسيا!

لن ينتقل إريك جارسيا من مانشستر سيتي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

كان المدافع على رأس أولويات البلوجرانا وأكد جول أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع النادي.

كان برشلونة يعمل على صفقة مع السيتي، لكن كما اتضح أن المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي الكتالوني أوقفوا الانتقال.

لاوتارو يبتعد عن برشلونة

لاوتارو مارتينيز واثق من الموافقة على شروط جديدة للبقاء في إنتر ميلان.

قال مهاجم الأرجنتين إن وكيله يعمل على صفقة جديدة وأنه يريد البقاء في إيطاليا.

نابولي يراقب مدافع برشلونة

نابولي يأمل في الحصول على جونيور فيربو على سبيل الإعارة من برشلونة، حسب سكاي سبورت.

سيضطر فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى التخلص من كيفين مالكويت قبل أن يتمكن من ضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا.

آرسنال يراقب حارس برشلونة

آرسنال حريص على ضم حارس مرمى برشلونة نيتو، حسب قناة سكاي سبورتس.

يبحث الجانرز عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويرى أن نيتو هو الصفقة المثالية للنادي.

يأمل آرسنال في الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار الشراء في الصيف.

برشلونة يريد أجويرو في صفقة مجانية

ذكرت صحيفة ذا صن أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم.

سينتهي عقد لاعب أتلتيكو مدريد السابق البالغ من العمر 32 عامًا في الصيف ولم يتم تمديد عقده بعد من جانب فريق المدرب بيب جوارديولا.

برشلونة في السوق للحصول على هداف مؤكد بعد رحيل لويس سواريز ويمكن أن يكون لديه ميزة في سعيه وراء أجويرو لأنه صديق جيد للأرجنتين وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي.