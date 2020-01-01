برشلونة يخطط لتجديد عقد لونجليه

برشلونة يبحث عن تأمين مستقبل نجومه رغم تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية

أشارت عدة مصادر صحفية إسبانية إلى أن برشلونة قد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع مدافعه الدولي الفرنسي كليمون لونجليه من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

ويبحث برشلونة خلال الفترة الحالية عن تأمين مستقبل لاعبيه الذين تنتهي عقودهم خلال الأشهر المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ عليهم في صفوف الفريق.

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وكان لونجليه قد حصل على أدوار أساسية مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي والجزء الذي مر من الموسم الحالي قبل أن يتوقف بسبب فيروس كورونا.

وبعدما تكررت إصابات صامويل أومتيتي، أصبحت الحاجة إلى لونجليه أكبر، ما يجعل التجديد له أولوية، حيث أن عقده ينتهي صيف العام 2022.

وكانت مفاوضات تجديد عقد لونجليه قد بدأت بالفعل منذ فترة، ولكن مستجدات فيروس كورونا والتي جعلت كرة القدم تتوقف في إسبانيا عطلت من سير الأمور.

وستواجه الأندية إشكالية تخفيض رواتب لاعبيها من أجل المساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية التي سببها توقف المسابقات ومستجدات فيروس كورونا بشكل عام.

وسيشكل ذلك عائقًا في مفاوضات الأندية مع اللاعبين من أجل تجديد عقودهم، ولكن لكونها أزمة عالمية وليست خاصة بنادٍ أو دوري بعينه، فإن الأمور ستكون أقل تأثيرًا.

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يذكر أن كليمون لونجليه قد انضم إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية الإسباني عقب نهاية كأس العالم 2018، وذلك مقابل 35 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي.