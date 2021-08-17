أخبار برشلونة: برايثوايت يطلب التجديد والإعلان عن صفقة جديدة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | مصير رونالدو وصفقة برشلونة وآرسنال التبادلية

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021:

برشلونة يستعيد مدافعه

أعلن نادي برشلونة عن التعاقد مع المدافع جويليم خايمي لمدة موسم قادم.

اللاعب خريج أكاديمية لا ماسيا، وقد قضى فيها 14 عامًا قبل أن يرحل الموسم الماضي بحثًا عن فرصة للعب.

بيانيتش لن يعود ليوفنتوس

أكد الصحفي فابريزيو رومانو اليوم أن نادي يوفنتوس نجح في التعاقد مع مانويل لوكاتيلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

المفاوضات ممتدة بين يوفنتوس وساسوولو منذ وقتٍ طويل، وقد تم وضع اسم بيانيتش كبديل في حالة فشل الصفقة.

برشلونة يحذر أومتيتي من فسخ العقد

وفقًا لسبورت، حذر برشلونة صامويل أومتيتي من أنه سينهي عقده إذا لم يجد ناديًا جديدًا.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هو واحد من عدة لاعبين يتطلع النادي لبيعهم من أجل خفض فاتورة الرواتب.

وبحسب ما ورد رفض أومتيتي عرضًا من بنفيكا، وتم ربطه بقوة بالانتقال إلى الدوري الفرنسي.

برايثوايت يخير برشلونة بين التجديد والرحيل

وفقًا لموندو ديبورتيفو، من المقرر أن يطالب مارتين برايثوايت بعقد جديد في برشلونة أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

يتوقع المهاجم الدنماركي أن يكون له دور أكثر بروزًا في كامب نو الآن بعد رحيل ليونيل ميسي ، ويريد أن يرى هذا الأمر معترف به من الإدارة بتعديل بنود عقده.

أوباميانج مقابل كوتينيو.. صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الأمانة الرياضية تفضل رحيل مارتين برايثوايت عن برشلونة وضم مهاجم آخر.

وبحسب ما أكدت الصحفية فالمهاجم الآخر هو بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي الذي كان الفريق يسعى لضمه قبل عامين.

وأوضحت الصحيفة أن ضم اللاعب بالرغم من أنه غير ممكن ماديًا إلا أن الإدارة ستحاول حسمه عن طريق صفقة تبادلية.

وأكدت أن الاسم الأقرب للدخول في تلك الصفقة التبادلية سيكون البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق.