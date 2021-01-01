أخبار برشلونة: باريس يقترب من ضم لاعب النادي المعار وكومان يجدد أمل الليجا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 10 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 10 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 10 يناير 2021:

كومان يجدد الأمل في السباق على الليجا

تحدث رونالد كومان مدرب برشلونة، عن أوراقه الرابحة في فريقه بعد فوزه الرائع 4-0 خارج أرضه على جرناطة، لكن المدرب الهولندي يعترف بأن أي تعثر في الدوري الإسباني ستكون نتيجته معقدة جدا بعد البداية الغير موفقة للموسم.

جريزمان سعيد بالعودة للتسجيل

كان أنطوان جريزمان رجلاً سعيدًا بعد أن أنهى الجفاف التهديفي له بالهدفين الذي سجلهما في الفوز 4-0 على جرناطة يوم السبت.

كان الفرنسي قد خاض سبع مباريات بدون هدف للعمالقة الكاتالوني لكنه سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة في ليلة سعيدة للضيوف.

تم الغاء أول هدف لجريزمان بداعي التسلل ولكن تم احتسابه لاحقًا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ولم يكن اللاعب الفرنسي يشك في أنه كان متسللًا.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم لاعب برشلونة المعار

قد يكون إيمرسون هو أول توقيع لموريسيو بوتشيتينو بصفته مدربًا لباريس سان جيرمان.

اللاعب خرج من برشلونة على سبيل الإعارة في ريال بيتيس، لكن بحسب تودو فيشايس فإن صفقة نقل المدافع إلى العاصمة الفرنسية على وشك الانتهاء بعد اتمام الاتفاق مع كلا الناديين.

الأزمة المالية تحرم كومان من الصفقات

يحرص رونالد كومان على تعزيز خياراته في برشلونة مع بعض الإضافات في يناير، لكنه يقر بأن الوضع المالي للنادي قد يجعل الأمر صعبًا للغاية.

انضم فيليبي كوتينيو الأسبوع الماضي إلى أنسو فاتي وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه على قائمة برشلونة للإصابات طويلة الأمد، بينما سُمح لكارليس ألينا بالمغادرة إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، تضررت الشؤون المالية لبرشلونة بشدة بسبب فيروس كورونا، لدرجة أنها أخرت دفع الأجور نصف السنوية المستحقة للاعبين في يناير.

برشلونة كاد أن يفرط في بيدري لولا تدخل كومان!

بحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، اقترب برشلونة من السماح لبيدري بالمغادرة إلى بايرن ميونخ كجزء من صفقة إعارة، لكن الصفقة أعاقها رونالد كومان، الذي أعجب بأدائه في التدريبات.

تم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من لاس بالماس مقابل مبلغ ضئيل قدره 5 ملايين يورو، والتي تحولت إلى صفقة ضخمة. ومع ذلك، لم يكن برشلونة الفريق الوحيد في السباق للحصول على توقيع بيدري، مع اهتمام بايرن حتى ذلك الحين، إلى جانب بوروسيا مونشنجلادباخ.