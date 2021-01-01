أخبار برشلونة: السيتي يوافق على رحيل جارسيا ولاعب جديد على رادار البلوجرانا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021:

مانشستر سيتي يوافق على رحيل جارسيا

وافق مانشستر سيتي على بيع إريك جارسيا لبرشلونة مقابل 3 ملايين يورو، وسيلعب اللاعب مجانًا لمدة ستة أشهر، وفقًا للمرشح الرئاسي فيكتور فونت.

وقال فونت لوسائل الإعلام "نطلب من مجلس التمثيل التوقيع مع إريك جارسيا"

"سيكون أساسيًا في القتال على ثلاث بطولات هذا الموسم، نحن نعلم أن السيتي سيقبل 3 ملايين يورو مع بعض الإضافات ولن نضطر إلى الدفع حتى الموسم المقبل، وهذا أقل بكثير مما عرضه برشلونة قبل أربعة أشهر".

"اللاعب مستعد أيضًا لبذل مجهود كبير وعدم دفع راتبه حتى نهاية الموسم".

لاعب تشيلسي على رادار برشلونة

حدد برشلونة لاعب تشيلسي المهمش ماركوس ألونسو كهدف انتقالي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

قد يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حيث يسعى رونالد كومان إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر.

ومع ذلك، يحرص برشلونة أيضًا على نجم فالنسيا خوسيه جايا، الذي يقل عمره 5 سنوات عن ألونسو وقائد للنادي في ميستايا.

ديمبيلي غير متسرع في التجديد مع برشلونة

لا يتسرع عثمان ديمبيلي في توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، حسب تقرير ألفريدو مارتينيز.

الدولي الفرنسي حامل لقب كأس العالم مرتبط فقط بعقد حتى صيف 2022، وشهد زيادة في احتمالية الابتعاد عن الكامب نو لكن إصابة فاتي جعلت كومان في حاجة لخدمات ديمبيلي.

أزمة مالية جديدة تضرب برشلونة

برشلونة في ديون كبيرة ويدين بـ 126 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 153 مليون دولار) لأندية أخرى في رسوم انتقال غير مدفوعة، وهذا بجانب أزمة رواتب اللاعبين الموجودة بالفعل.

كومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدارًا"!

قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.

برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.

تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وغرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.