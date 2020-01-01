أخبار برشلونة: السيتي وباريس واثقون من رحيل ميسي والقرار النهائي بشأن كومان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

قرار رئيس برشلونة بشأن رحيل كومان

يصر كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت على أنه لا يزال يدعم رونالد كومان على الرغم من خسارة المزيد من النقاط أمام فالنسيا.

وقال توسكيتس عبر ماركا "لن أقيل أي شخص".

"كومان يقوم بعمل جيد، ولديه قرارات جيدة، إنه يحظى بدعمي."

باريس والسيتي يثيرون الجدل حول مستقبل ميسي

أكد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أن موسم 2020-21 سيكون الموسم الأخير لليونيل ميسي في برشلونة، وفقًا لتقرير 90 دقيقة.

حاول الأرجنتيني الرحيل في الصيف، وبينما يأمل النادي الكتالوني في الاحتفاظ بنجمه، لن يدخر منافسهما الأوروبيان أي جهد في أملهما للاستيلاء على جوهرتهم وهدافهم التاريخي عندما يقترب الموسم الحالي من نهايته.

خوان لابورتا يعلن عن أول صفقاته حال فوزه

جعل خوان لابورتا هيكتور بيليرين لاعب آرسنال في مقدمة أولوياته إذا أصبح مرة أخرى رئيسًا لبرشلونة، كما تدعي ذا ميرور.

رئيس البلوجرانا السابق مستعد لدفع ما يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني لإعادة الظهير الأيمن، الذي غادر النادي الكتالوني إلى الجانرز وهو في سن 16 عامًا.

باريس يستعد لبيع قميص ميسي!

ورد أن باريس سان جيرمان بدا واثقًا من استكمال انتقال نجم برشلونة ليونيل ميسي.

تقرير مفاجئ اليوم من Football يزعم أن قسم التسويق في PSG أخبر متاجر النادي بأن تكون جاهزة لاهتمام كبير بقمصان ميسي في باريس سان جيرمان عند الانتهاء من الصفقة.

إنتر يحاول خطف نجم ليفربول قبل برشلونة

إنتر يتنافس مع برشلونة للتعاقد مع جورجينيو فينالدوم من ليفربول، حسب توتو ميركاتوويب.

ينتهي عقد اللاعب الهولندي في نهاية الموسم، لكن إنتر قد يتطلع إلى الانقضاض على عرض في يناير، كما فعلوا للتعاقد مع كريستيان إريكسن من توتنهام العام الماضي.