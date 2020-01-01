أخبار مانشستر يونايتد: توتنهام يقطع الطريق لكين وبوجبا يختار الريال

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2020؟

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشاير الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الماضي بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري لحين إشعار آخر، ليقوم سولشاير بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسؤولي الفريق لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ومازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

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في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية؟

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الصراع على هالاند يتأجل لميركاتو يناير 2021

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن ريال مدريد لن يتحرك من أجل ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأنه لن يتقدم بأي عروض من أجله قبل ميركاتو الشتاء القادم.

ولا يعد الريال هو الفريق الوحيد المهتم بالمهاجم الشاب، فهناك تربص من مانشستر يونايتد بأي تحرك من العاصمة الإسبانية لتواجد اللاعب على قائمة المطلوبين لديه.

وانضم هالاند لبوروسيا دورتموند في سوق انتقالات يناير الماضي، ويتواجد في عقده مع الأصفر والأسود شرطًا جزائيًا مقدرًا بـ75 مليون يورو.

برشلونة يحدد سعر راكيتيتش

بحسب ماركا فإن برشلونة يرغب في الحصول على 20 مليون يورو مقابل التخلي عن إيفان راكيتيتش في سوق انتقالات صيف 2020.

ومن أبرز الأندية الراغبة في ضم الكرواتي هو مانشستر يونايتد ، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الكتلان سينتهي في يونيو 2021.

ريال مدريد هو الخيار الأول لبوجبا

بحسب 90 دقيقة فإن بوجبا يرغب في الانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك على الرغم من وجود أكثر من نادٍ لديها الرغبة في ضمه.

ويبدو أن مستقبل الفرنسي لن يكون في مانشستر يونايتد بعد الميركاتو الصيفي، كما أنه يحظى بمتابعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

مانشستر يونايتد يتواصل مع دي ليخت

يرغب مانشستر يونايتد في ضم ماتييس دي ليخت مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، وذلك وفقًا لما ذكرته إكسبريس.

ويرى الشياطين الحمر أن فرصتهم جيدة لضم الهولندي من يوفنتوس رغم إنه انضم في الميركاتو الصيفي الماضي فقط، وذلك بعد هبوط مستواه مع وصوله لتورينو.

توتنهام يقطع طريق مانشستر يونايتد لكين

أشار هاري كين منذ أيام إلى إمكانية رحيله من توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في حالة الفشل في الفوز بأي لقب مع مورينيو.

أدت هذه التصريحات إلى زيادة التكهنات حول انضمام المهاجم الإنجليزي لمانشستر يونايتد ، لكن وبحسب مانشستر إيفينينج نيوز فإن العلاقات الغير جيدة بين الناديين ستكون عاملًا قويًا لفشل انتقال كين لأولد ترافورد بالتأكيد.