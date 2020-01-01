أخبار مانشستر يونايتد: دي ليخت يعيد بوجبا ليوفنتوس برشلونة يحدد سعر كوتينيو

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم السبت 4 أبريل 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2020؟

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشاير الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الماضي بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري قبل أن يرحل الكرواتي للدحيل القطري، ليقوم سولشار بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسؤولي الفريق لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ومازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

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في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم السبت 4 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية؟

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مانشستر يونايتد يعرض بوجبا على يوفنتوس

قالت صحيفة الصن أن مانشستر يونايتد مستعد لعرض بول بوجبا على يوفنتوس مقابل ضم دي ليخت في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعاني الفرنسي في أولد ترافورد منذ وصول سولشار لمقعد القيادة، وهو على وشك الخروج لوجهة لم تُحدد حتى الآن، لكن الوجهتين المحتملتين هما ريال مدريد والبيانكونيري.

ويرى اليونايتد في المدافع الهولندي الحل للمشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق طوال الموسم الماضي، ويأمل في ضمه في الميركاتو رغم أنه لم ينضم ليوفنتوس إلا الصيف الماضي.

تشيلسي في محادثات مع كوتينيو

بحسب تقارير نشرتها سبورت الكتالونية، فإن تشيلسي بدأ محادثات مع فيليبي كوتينيو لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مازال البرازيلي الدولي في فترة الإعارة لبايرن ميونخ من برشلونة ، لكن على ما يبدو أنه سيعود للكامب نو في الميركاتو القادم ويستهدف العودة للدوري الإنجليزي.

هناك صراع على نجم السليساو من أكثر من فريق إنجليزي غير البلوز، وهم مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام.

كاراجر لكين: إما الآن وإما فلا!

حذر جيمي كاراجر نجم توتنهام هاري كين قائلاً أن الوقت قد حان لعمل انتقال كبير، وحثه على عد تضييع الفرصة.

وقد أشار كين إلى انفتاحه لفكرة الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكنه لم يحدد وجهته سواءً كانت لمانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد .

لكن إذا كان المهاجم الإنجليزي يرغب في الرحيل عن السبيرز، فإن الوقت المناسب قد حان، وذلك بحسب رأي جيمي كاراجر.

برشلونة يحدد سعر كوتينيو

بحسب إيفينينج ستاندرد فإن برشلونة قد يطلب 80 مليون يورو مقابل رحيل فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية.

ويقضي البرازيلي الدولي فترة إعارة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، لكن على ما يبدو أن الفريق البافاري لا يرغب في تفعيل حق الشراء مقابل 120 مليون يورو.

ريال مدريد يطارد نجم ليل سوماري

نُشرت تقارير على Le10Sport تفيد أن ريال مدريد يرغب في ضم متوسط ميدان ليل بوباكاري سوماري في ميركاتو الصيف القادم.

وكان صاحب الـ21 عامًا قريب من الانضمام لنيوكاسل في سوق انتقالات يناير لكن الصفقة فشلت، إلا أن الماجبايس مازال مهتمًا بضم اللاعب بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وليفربول.

ويليامز يحيد مانشستر يونايتد من البحث عن ظهير أيسر

ادعت الصن أن مانشستر يونايتد لن يبحث عن ظهير أيسر في سوق انتقالات الصيف القادم بعد المستوى الجيد الذي قدمه براندون ويليامز مع الفريق هذا الموسم.

وقد تم تصعيد صاحب الـ19 عامًا بداية هذا الموسم، ورغم أنه الأول له مع الفريق الأول إلا أنه قدم أداءً لافتًا للأنظار، وهو ما جعل الشياطين الحمر يمددوا عقده حتى 2022.