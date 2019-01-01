أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: اليونايتد يتصدر سباق سانشو وإريكسن لا يرغب بالانضمام

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار الفريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشار الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في الصيف بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري لحين إشعار آخر، ليقوم سولشار بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسئولي الفريق، مع سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بسبب اصرار زين الدين زيدان على ضمه، لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ولازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة؟

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مانشستر يونايتد يخطط لضم ثنائي الدوري الفرنسي

بدأ مانشستر يونايتد يخطط للأهداف التي يرغب بضمها في سوق الانتقالات المقبلة ويركز الشياطين الحُمر بشكل كبير على مواهب الدوري الفرنسي من أجل سد ثغرات الفريق والذي يبحث عن ضم مهاجم ولاعب وسط من أجل تعويض رحيل سانشيز ولوكاكو إلى الإنتر ولمواصلة دعم خط الدفاع.

أشارت مصادر ESPN بأن الشياطين الحمر مهتمين بالتعاقد مع كلا من موسى ديمبيلي مهاجم ليون والذي يعد من الاهتمامات القديمة للفريق، ويرغب أيضاً بالتعاقد مع باكاري سوماري موهبة دفاع فريق ليل من أجل تعويض رحيل بعض اللاعبين أمثال سمولينج ومع هبوط مستوى ليندلوف بشكل كبير وعدم تأقلم ماجواير حتى الآن.

مانشستر يونايتد يتقدم سباق التعاقد مع سانشو

يتقدم مانشستر يونايتد سباق الأندية التي تسعى للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو موهبة بروسيا دورتموند الألماني، حيث يسعى الشياطين الحمر للتعاقد مع اللاعب من أجل دعم خط المقدمة بعد أن قدم مستويات مذهلة منذ رحيله عن مانشستر سيتي، مما جعله أولوية كبرى لليونايتد في قادم المواعيد.

أشارت مصادر دايلي ميرور بأن الشياطين الحمر مستعدين لعرض المبلغ المطلوب من قبل بروسيا دورتموند وهو 100 مليون جنيه إسترليني ولكن الفريق يواجه منافسة شرسة من نابولي الإيطالي الذي أبدى اهتماماً كبيراً بضم اللاعب.

وادوارد يُمنح الضوء الأخضر لضم مولر وهافيرتز

ينتظر مانشستر يونايتد عمل كبير في سوق الانتقالات بالفترة المقبلة من أجل مواصلة بناء الفريق وإعادة أمجاد الشياطين الحمر في فترة السير أليكس فيرجسون، بعد أن حطم الرقم القياسي هذا الصيف وجعل من هاري ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، ولكنه سيركز في الفترة المقبلة على تدعيم خط الهجوم.

أشارت مصادر صحيفة صنداي إكسبريس بأن وادوارد مُنح الضوء الأخضر من أجل التحرك بشكل رسمي لضم ثتائي الدوري الألماني وهما توماس مولر لاعب بايرن ميونخ وكاي هافيرتز صانع ألعاب باير ليفركوزن في صفقة مزدوجة قد تكلف مانشستر يونايتد ما لا يقل عن 125 مليون جنيه إسترليني.

إريكسن لا يرغب بالانضمام لمانشستر يونايتد

يبحث مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي عن ضم لاعب وسط من أجل تدعيم فريقه وتحسباً لاحتمالية رحيل بول بوجبا في أي وقت خاصةً مع اصرار ريال مدريد على ضمه، ووضع الفريق اللاعب كريستيان إريكسن ضمن اهتماماته خاصةً وأن الدانماركي يرغب بمغادرة صفوف توتنهام هوتسبيرز لخوض تجربة جديدة.

أشارت مصادر موقع The Atheltic بأن إريكسن ليست لديه أي نية للانضمام لمانشستر يونايتد في مفاجأة غير سارة لعشاق الشياطين الحُمر، لذا سيتعين على الفريق البحث عن بدائل أخرى في الفترة المقبلة، خاصةً وأنه من المتوقع أن يضغط بوجبا على إدارة الفريق للرحيل في الصيف المقبل.

بول سكولز يحث اليونايتد على ضم أوزيل

نصح بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إدارة الفريق على التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، حيث يراه القطعة التي تنقص الشياطين الحمر الذين يبحثون عن ضم صانع ألعاب، مشيراً بقدرة الألماني على ربط الخطوط وجودته الكبيرة في صناعة الفرص وهو ما يحتاجه الفريق لتقوية خط الهجوم.

يعاني أوزيل من فترة سيئة للغاية مع أرسنال مليئة بالمشاكل داخل الملعب وخارجها، بدايةً من ملاحقة بعض العصابات له في لندن ومروراً باستبعاد إيمري له من حساباته على الرغم من جاهزيته الفنية والبدنية، لذا فإن اللاعب قد يرحل عن صفوف الجانرز في أقرب وقت ممكن بشرط عرض راتب مغري مثل الذي يتقاضاه حالياً.