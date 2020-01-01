أخبار ريال مدريد: فاران ليس للبيع وبوجبا يُعرض على يوفنتوس

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم السبت 4 أبريل 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم السبت 4 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم السبت 4 أبريل 2020

مانشستر يونايتد يعرض بوجبا على يوفنتوس

قالت صحيفة الصن أن مانشستر يونايتد مستعد لعرض بول بوجبا على يوفنتوس مقابل ضم دي ليخت في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعاني الفرنسي في أولد ترافورد منذ وصول سولشاير لمقعد القيادة، وهو على وشك الخروج لوجهة لم تُحدد حتى الآن، لكن الوجهتين المحتملتين هما ريال مدريد والبيانكونيري.

ويرى اليونايتد في المدافع الهولندي الحل للمشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق طوال الموسم الماضي، ويأمل في ضمه في الميركاتو رغم أنه لم ينضم ليوفنتوس إلا الصيف الماضي.

صراع بين آرسنال وبوروسيا دورتموند على شاب ريال مدريد

قالت آس الإسبانية أن آرسنال وبوروسيا دورتموند يتابعان نجم ريال مدريد الشاب سيزار جيلابرت، ويرغبان في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صاحب الـ19 عامًا قريبًا من الانضمام لليون بعد تقديم الفرنسي عرض بشأنه، لكن الملكي رفض رحيله.

ريال مدريد سيرفض أي عرض لفاران من مانشستر سيتي

بحسب ديفينسا سنترال فإن ريال مدريد سيوقف أي محاولة من مانشستر سيتي من أجل ضم رافائيل فاران في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب السيتي في ضم مدافع في الميركاتو القادم، وذلك بعد فشل ستونز وأوتامندي في تعويض لابورت بعد إصابته خلال الموسم المتوقف، لكن الملكي لن يفرط في بطل كأس العالم 2018 بأي سعر بحسب الصحيفة.

إيفرتون أنشيلوتي يطارد بيل وخاميس

قالت الماركا إن كارلو أنشيلوتي مهتم بلاعبين غير مرغوبين في ريال مدريد لضمهما لإيفرتون في سوق انتقالات صيف 2020، هما جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

ويعلم الإيطالي أن المهمة تبدو صعبة، لكنه يأمل بضم أحد اللاعبين على الأقل.

ريال مدريد يطارد نجم ليل سوماري

نُشرت تقارير على Le10Sport تفيد أن ريال مدريد يرغب في ضم متوسط ميدان ليل بوباكاري سوماري في ميركاتو الصيف القادم.

وكان صاحب الـ21 عامًا قريب من الانضمام لنيوكاسل في سوق انتقالات يناير لكن الصفقة فشلت، إلا أن الماجبايس مازال مهتمًا بضم اللاعب بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وليفربول.