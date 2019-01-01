أخبار انتقالات ريال مدريد: تصعيد الاهتمام بضم رويز وبيل قد يغادر في يناير

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 29 أكتوبر ، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق.

كما نجح الملكي في دعم مركز الظهير الأيسر أخيراً سعياً لمنافسة شرسة في هذا المركز بين البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي لاعب ليون السابق، وكذلك نفس الحال بالنسبة لمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والذي سينافس عليه الوافد الجديد ميليتاو الذي انضم للمرينجي من صفوف بورتو البرتغالي.

مع ذلك لازال ريال مدريد يبحث عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل سد بعض الثغرات الآخرى وخاصةً في مركز خط الوسط، حيث حاول زيدان التعاقد مع بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب اصرار النادي الإنجليزي على عدم التفريط في لاعبه تحت أي ظرف.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

اقرأ أيضاً.. بيل: لا أستمتع بكرة القدم بنفس القدر وأهتم بالجولف

بيل قد يغادر الفريق في يناير

عادت أخبار رحيل بيل عن ريال مدريد مرة أخرى، بعد أن توترت العلاقة بين اللاعب ومدربه زيدان في الفترة الأخيرة مرة أخرى، بالرغم من حصوله على الفرصة هذا الموسم.

كان المدرب الفرنسي قد حاول إرغام الويلزي عن مغادرة سانتياجو برنابيو هذا الصيف، ولكن عدم وجود عرض مغري ومرضي لطموحاته الحالية شجعه على الاصرار على البقاء حتى إشعار آخر.

بعد تصريحاته بأنه لا يستمتع بكرة القدم مثل سابق عهده، أشارت مصادر صحيفة آس الإسبانية بأن الملكي يفكر في محاولة بيع اللاعب مرة أخرى في سوق الانتقالات المقبل في يناير 2020 من أجل ضم بديله في أسرع وقت.

ريال مدريد يصعد اهتمامه بضم فابيان رويز

انضم ريال مدريد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع البارتينوبي منذ انضمامه لهم، مما جعله يجذب انتباه أكبر أندية القارة.

أكدت مصادر Liberated Digital بأن الملكي يحاول التعاقد مع اللاعب بالفعل، وفي إيطاليا يؤكدون بأن العملاق الإسباني قدم عرضاً عبارة عن 20 مليون يورو بالإضافة إلى إيسكو الذي يرغب أنشيلوتي بالتعاقد معه.

يواجه ريال مدريد منافسة شرسة على ضم اللاعب من طرف مانشستر سيتي الذي يسعى خلف فابيان رويز بسبب إعجاب بيب جوارديولا باللاعب، ولكن تبقى الأفضلية للمرينجي بسبب رغبة الفريق في ضم لاعب وسط منذ سوق الانتقالات الماضي، الذي فشل فيه ريال مدريد في ضم الثنائي بوجبا ودي بيك.

ريال مدريد يبدأ التخطيط لضم مبابي

بدأ ريال مدريد بالتخطيط لصفقة ضخمة للغاية في الصيف المقبل، وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي يعتبر من محبي الملكي منذ أن كان مثله الأعلى كريستيانو رونالدو لاعباً للفريق.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو بأن المرينجي يسعى لاستغلال عدم حاجة زيدان إلى كلا من رودريجيز وبيل من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن موهبته في العام القادم.

لن يكتفي ريال مدريد بعرض اللاعبين فقط على أثرياء العاصمة الفرنسية ولكنه سيضطر لدفع بعض المال أيضاً لأن قيمة مبابي في الوقت الراهن لا تقل عن 250 مليون يورو على أقل تقدير.

اقرأ أيضاً.. ريال مدريد يخطط لاستعادة المعارين الخمسة

بيل قد يُستخدم في صفقة تبادلية مع بوجبا

لازال ريال مدريد يصر على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا بعد أن فشلت كل محاولات التعاقد معه في الصيف الماضي بسبب رفض مانشستر يونايتد للتفريط في اللاعب لاعتماد سولشار بشكل كبير عليه.

أشارت مصادر EL Desmarque بأن المرينجي سيحاول مجدداً إقناع الشياطين الحمر في سوق الانتقالات المقبلة عملاً على رغبة اللاعب بالرحيل، بعد أن أثار بعض المشاكل داخل الفريق في فترة تواجد مورينيو.

أضافت تقارير ذلك الموقع بأن ريال مدريد سيعرض جاريث بيل على الفريق الإنجليزي من أجل إقناعهم بالتخلي عن بوجبا، خاصةً مع حاجتهم لبعض التدعيمات الهجومية ووجود اهتمام قديم بالتعاقد مع النجم الويلزي الذي لا يمانع بالعودة للدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضاً.. سولاري "توسل" لإدارة ريال مدريد لإعادة أوديجارد الموسم الماضي!

باريس سان جيرمان قد يٌدمر خطط ريال مدريد الشتوية

يبدو وأن خطط ريال مدريد للميركاتو الشتوي في خطر، وذلك بعد التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن عزم باريس سان جيرمان التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

إريكسن ينتهي عقده الصيف المقبل وله حق التوقيع لأي فريق في الشتاء، والأرجح أن يوافق توتنهام على بيعه حتى يستفيد ماديًا عوضًا عن الرحيل مجانًا في الصيف.

ريال مدريد يضع إريكسن كخيار أول لدعم منتصف الملعب، واللاعب نفسه لديه الرغبة في اللعب بملعب السانتياجو برنابيو، ولكن تدخل البي آس جي قد يُعطل الأمر ويضع عقبات.

التقارير الفرنسية كشفت عن أن البي آس جي قد يبيع يوليان دراكسلر وباريديس من أجل توفير سيولة مادية في سبيل إنهاء صفقة إريكسن في يناير المقبل، وذلك بعد وضعه كأولوية من قبل المدرب توماس توخيل.

داني سيبايوس قد يرحل نهائيًا عن ريال مدريد

تحدثت تقارير إسبانية عن احتمالية رحيل داني سيبايوس عن ريال مدريد بصورة نهائية في الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعار الدولي الإسباني إلى آرسنال لمدة عام، وأصبح من الركائز الأساسية في كتيبة أوناي إيمري.

ورغم تأكيدات اللاعب مرارًا أنه يريد العودة مجددًا إلى الملكي، غير أن الصحافة الإسبانية ترجح أن العكس هو الأقرب للحدوث.

الصحف الإسبانية أشارت إلى أن سيبايوس قد أخبر إدارة ريال مدريد برغبته في الاستمرار في آرسنال وعدم العودة.

ولكن سيتعين على الجانرز التفاوض مع ريال مدريد لتلبية طلباته المادية، حيث لا يتضمن عقد إعارته الحالي بندًا للشراء كما هو حال أغلب الإعارات.