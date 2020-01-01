أخبار انتقالات ريال مدريد: خاميس روريجز ينتظر مصير جاريث بيل

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 13 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الاتنين 13 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم السبت 11 يناير

راينيري على أعتاب الوصول إلى ريال مدريد

نجح وكلاء نادي ريال مدريد في إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بصفقة اللاعب البرازيلي راينيري لاعب نادي فلامينجو البرازيلي بعدما وافق النادي على العرض المُقدم من جانب بطل السوبر الإسباني بقيمة 39 مليون يورو .

ولم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى الأن في إنتظار إنهاء كافة بنود التعاقد بين اللاعب ونادي ريال مدريد .

مشاكل بوجبا مع مانشستر يونايتد قد تُعرقل رحيله للريال

يعيش النجم الفرنسي بول بوجبا أوقات عصيبة في الوقت الحالي بسبب عدم قدرته على الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في الجلوس للتفاوض مع مانشستر يونايتد لكن هناك رفض كبير من جانب النادي الإنجليزي .

وأشارت الصحافة الإسبانية أن سبب الرفض هو المشاكل الحالية بين وكيل اللاعب رايولا مع إدارة الشياطين الحمر عقب تصريحاته التي هاجم فيها سياسة النادي الإنجليزي، ومن الواضح أن ريال مدريد لن يدخل في مُحادثات بالوقت الحالي بسبب تأخر المفاوضات .

عرض جديد لجاريث بيل يُعيده إلى الحياة

كان من الواضح أن النجم الويلزي جاريث بيل قد تنتهي مسيرته في الكورة الأوروبية سريعاً بعدما جاءت له عدة عروض من الدوري الأمريكي خاصة مع انخفاض مستواه مما يجعله يبعتد عن الأضواء التي وصل إليها عندما تعاقد مع ريال مدريد .

ومع بداية سوق الانتقالات الشتوية رفض وكيل بيل بعض العروض وأكد أنه سيبقى في الريال حتى نهاية الموسم على أمل ان يحدث تغير جديد، فقد عرض نادي توتنهام على اللاعب العودة مُجدداً إلى النادي الذي بدأ منه مسيرة الشهرة والتألق .

من جانب آخر يسعى نادي توتنهام إلى حسم صفقة في الميركاتو الشتوي بشكل سريع من أجل تعويض غياب هاري كين بسبب الإصابة

خاميس رودريجز ينتظر مصير جاريث بيل

ينتظر النجم خاميس رودريجز مصير جاريث بيل بالرحيل أو البقاء خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، النجم الكولومبي عانى من عدم المشاركة في النصف الأول من الموسم الحالي بسبب الإصابة في بداية الأمر ثم جلوسه على دكة البدلاء بشكل مستمر .

وبدأ اللاعب في البحث عن عروض جديدة خاصة أنه خرج لمدة موسمين للإعارة في بايرن ميونخ لكنه لم يُحقق النجاح المطلوب ثم عاد إلى الملكي الإسباني دون جديد في مسألة المشاركة، ذكرت بعض الصحف الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي يرغب في وجود اللاعب معه في نادي إيفرتون خلال الفترة الحالية .

في المقابل إدارة ريال مدريد رفضت الحديث عن هذه العروض حتى يجلس رئيس نادي بيريز مع النجم الويلزي بيل الذي إذا وافق على الرحيل لن يتم الموافقة على رحيل رودريجز لأنه سيكون البديل المتاح للمدرب زيدان .

ريال مدريد يُراقب أوضاع حارس ميلان

يحاول نادي ميلان سرعة تجديد تعاقد الحارس الإيطالي الشاب دوناروما خلال الفترة الحالية بعد صدور أخبار من جانب صحيفة " الكالشيو ميركاتو " الإيطالية تُفيد أن نادي ريال مدريد يرغب في إرسال عرض إلى الحارس الإيطالي .

النادي الملكي يرغب في تأمين مستقبل الحراسة في الفريق خاصة بعدما ثبت كورتوا أقدامه مع الفريق الأول بشكل جيد .