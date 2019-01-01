أخبار انتقالات ريال مدريد: سعي وراء لاعب نابولي واستقطاب لجادون سانشو

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 6 نوفمبر، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق.

كما نجح الملكي في دعم مركز الظهير الأيسر أخيراً سعياً لمنافسة شرسة في هذا المركز بين البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي لاعب ليون السابق، وكذلك نفس الحال بالنسبة لمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والذي سينافس عليه الوافد الجديد ميليتاو الذي انضم للمرينجي من صفوف بورتو البرتغالي.

مع ذلك لازال ريال مدريد يبحث عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل سد بعض الثغرات الآخرى وخاصةً في مركز خط الوسط، حيث حاول زيدان التعاقد مع بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب اصرار النادي الإنجليزي على عدم التفريط في لاعبه تحت أي ظرف.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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باريس سان جيرمان يسعى لتحصين عقد مبابي من إغراءات ريال مدريد

لا يزال باريس سان جيرمان يأمل في الإبقاء على كيليان مبابي ومنعه من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المُقبل.

وقد ذكرت صحيفة "Le Parisien" أن البطل الباريسي مستعد لتجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً بعقد جديد يبلغ راتبه فيه نفس راتب النجم البرازيلي نيمار.

مارسيلو يحدد ثمن اللعب لريال مدريد

ريال مدريد يدخل في مفاوضات لضم لاعب خط وسط نابولي

بدأ ريال مدريد مفاوضات مع لاعب خط وسط نابولي "فابيان رويز" بشأن انتقال محتمل إلى السانتياجو بيرنابيو في الصيف المُقبل.

ووفقاً لما صدر عن موقع "ESPN" فقد عقدت إدارة الملكي اجتماعاً مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في أواخر الشهر الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية الحالية حوالي 80 مليون يورو.

سجل رويز هدفاً واحداً في عشر مباريات خاضها في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

نجم ريال مدريد السابق "جوتي" يتولى تدريب نادي ألميريا

أعلن نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني عن تعاقده مع جوتي لاعب ريال مدريد السابق ليصبح مُدرباً للفريق بعد رحيل بيدرو إيمانويل.

وتُعد هذه هي أولى خطوات جوتي الكبيرة في عالم التدريب، حيث لم يدرب سوى فريق شباب ريال مدريد بالإضافة إلى عمله كمساعد في فريق بشكتاش التركي.

ريال مدريد يسعى لضم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة الديلي ميل فإن إدارة ريال مدريد تدخل في مفاوضات للتعاقد مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة أن الملكي جاهز لتقديم عرضاً بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لاقناع الفريق الألماني بالتخلي عن اللاعب.