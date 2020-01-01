أخبار برشلونة: خطوات بسيطة تُعيد نيمار لبرشلونة وكوتينيو للبيع

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الأحد 5 أبريل 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق انتقالات الصيف القادم وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الأحد 5 أبريل 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار برشلونة اليوم الأحد 5 أبريل 2020

نيمار يستعد للعودة إلى برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار وصل إلى إتفاق خلف الكواليس مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن عودته إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

إدارة البرسا تسعى لإعادة اللاعب بقوة بعد التأثر الهجومي الكبير الذي ظهر عليه الفريق بعد رحيله.

برشلونة في مفاوضات مع كورزاوا

قد ينضم لايفين كورزاوا لبرشلونة من باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك بحسب ما قالته صحيفة سبورت كتالونيا.

وبحسب التقارير فإن البلاوجرانا يناقش بنود العقد مع الظهير الأيسر الفرنسي، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع فريقه سينتهي مع نهاية الموسم.

تشيلسي في محادثات مع كوتينيو

بحسب تقارير نشرتها سبورت الكتالونية، فإن تشيلسي بدأ محادثات مع فيليبي كوتينيو لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مازال البرازيلي الدولي في فترة الإعارة لبايرن ميونخ من برشلونة ، لكن على ما يبدو أنه سيعود للكامب نو في الميركاتو القادم ويستهدف العودة للدوري الإنجليزي.

هناك صراع على نجم السليساو من أكثر من فريق إنجليزي غير البلوز، وهم مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام.

باريس سان جيرمان على استعداد للتفاوض على نيمار

بحسب سبورت فإن باريس سان جيرمان أبدى استعداده أخيرًا على التفاوض بشأن رحيل نيمار في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقد ارتبط البرازيلي الدولي بالانضمام لبرشلونة منذ ميركاتو الصيف الماضي، لكن العملاق الفرنسي كان يرفض جميع المحاولات لاستعادته من قبل الكتلان.

أما الآن فيبدو أن إدارة الفريق أصبحت منفتحة على التفاوض بشأن نجم السليساو، وقد يلعب أنطوان جريزمان دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة.

أتلتيكو مدريد يتصدر السباق على راكيتيتش

بحسب ديلي ميل فإن أتلتيكو مدريد سيتكلف 17 مليون جنيهًا استرلينيًا فقط من أجل ضم راكيتيتش في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ويرغب متوسط الميدان الكرواتي في الرحيل عن برشلونة ، فمنذ وصول فرينكي دي يونج لم يصبح الخيار الأول للبلوجرانا.

برشلونة يحدد سعر كوتينيو

بحسب إيفينينج ستاندرد فإن برشلونة قد يطلب 80 مليون يورو مقابل رحيل فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية.

ويقضي البرازيلي الدولي فترة إعارة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، لكن على ما يبدو أن الفريق البافاري لا يرغب في تفعيل حق الشراء مقابل 120 مليون يورو.

ريفالدو يحث برشلونة على ضم نيمار قبل لاوتارو

قال نجم برشلونة السابق أن البلاوجرانا عليه التحرك من أجل ضم نيمار في سوق الانتقالات القادمة قبل لاوتارو.

وكان البرازيلي قريب من العودة للكامب نو من باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.