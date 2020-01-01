أخبار النصر اليوم | العابد جاهز لمواجهة النصر ومفاجأة بنهائي كأس الملك

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 ...

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تقارير .. دراسة حضور الجماهير لديربي الرياض بنهائي كأس الملك

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي بالإضافة للجهات المعنية، يدرسون قرارًا بحضور الجماهير في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتم تحديد موعدًا مقترحًا يوم 28 من نوفمبر المقبل، لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، بعد نجاحهما في التأهل إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "

تغريم فيتوريا وجيوفينكو .. لجنة الانضباط تفرض 100 ألف ريالًا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها المتعلقة بمباريات الجولة الثانية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لجنة الانضباط قررت توقيع غرامة مالية على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، قدرها 30 ألف ريالًا سعوديًا، بسبب التغيب عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترو"، عقب مباراة التعاون. " اقرأ التفاصيل "

خاص | بعد ظهور حالات كورونا .. لاعبو النصر يجرون مسحة طبية

حرص لاعبو نادي النصر، على إجراء مسحة طبية، بعد ظهور 3 حالات مصابة في صفوف الفريق مؤخرًا، وذلك من أجل الاطمئنان على عدم تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أمس الأربعاء، حيث تبين إصابة الثنائي وليد عبد الله حارس مرمى الفريق، وعبد العزيز الدوسري. " اقرأ التفاصيل "

نواف العابد يعلن جاهزيته لمواجهة النصر

أظهر نواف العابد، لاعب فريق نادي الشباب، جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه أمام النصر، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك العابد في تدريبات الشباب التي أقيمت مساء يوم الأربعاء، والتي استمرت لمدة ساعتين، حيث ظهر جاهزًا للمشاركة في مباراة النصر القادمة.