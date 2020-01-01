أخبار النصر اليوم | عقوبة حمدالله ومفاوضات الفتح حول لاجامي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 27 يونيو 2020 ...

هل تُطبق عقوبة اتحاد الكرة على حمدالله وآل منصور؟

طالب عدد من الإعلاميين بفرض العقوبة المنصوص عليها في لائحة اتحاد كرة القدم السعودي على لاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله وحمد آل منصور بعد انتشار مقطع فيديو لهما يظهران خلاله يتعانقان دون ارتداء الكمامة الطبية المخصصة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن لائحة عقوبات خاصة بعدم تطبيق البروتوكول الصحي الذي أقره قبل استئناف الدوري السعودي، وتنص اللائحة على خصم 5% من راتب اللاعب الشهري في المرة الأولى التي يُخالف فيها البورتوكول و10% للمرة الثانية و15% للمرة الثالثة.

مرض مجهول يُصيب لاعب النصر السابق

كشف خالد الزيلعي لاعب النصر السابق والعين الحالي عن إصابته بمرض مجهول الأسباب هو مرض التصلب الجانبي الضموري، ذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر مساء أمس الجمعة.

الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه..اظهرت الفحوصات الطبيه اصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الاسباب طبياً.. فلنختم دائماً اعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )لا تنسوني من دعاءكم ساعة استجابه لعلها تقبل دعوة احدكم..



(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)... — خالد الزيلعي (@k25zx) June 26, 2020

الفتح ينفي مفاوضات النصر لضم لاجامي

نفى سعد العفالق رئيس نادي الفتح السعودي الحديث حول مفاوضات مع نادي النصر للتعاقد مدافع الفريق "علي لاجامي"، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب أبدًا للحديث عن سوق الانتقالات.

مضيفًا لصحيفة الاقتصادية السعودية "وضع الفريق الحالي لا يسمح لنا بأن ندخل في مفاوضات مع أحد، مصلحة الفريق هي الأهم في الوقت الحالي".

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